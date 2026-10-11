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日本福岡市一名39歲已婚男子，與外遇對象在網咖包廂約會，竟遭對方持菜刀刺傷腹部且被軟禁在包廂內，受困12小時後，落魄的男子好不容易逮到機會傳訊給妻子幫忙報警，才揭開這起離奇案件。根據朝日電視台報導，逮捕的嫌犯為自稱居住於福岡市城南區的兼職人員谷口久美子（33 歲）。她涉嫌於 9 日晚間 7 時左右，在福岡市早良區西新的網咖包廂內，持菜刀刺向外遇對象（39 歲男子）的腹部，意圖將其殺害。事發約 12 小時後，約在10日上午7時左右，被害男子的妻子撥打 110 報案，表示收到丈夫傳 LINE 稱「我被監禁還被刺傷了，快幫忙叫警察」，整起事件因而曝光。面對警方訊問，嫌犯已承認犯行，並供稱自己想殺了和她保持不倫關係的男子，所以用從家裡帶來的菜刀刺了他。腹部遭刺傷的男子目前無生命危險，女子則因意圖謀殺，已被警方依殺人未遂罪名緊急逮捕。警方目前正對案件細節展開深入調查。