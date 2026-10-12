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▲U17中華女足本次資格賽兩戰全勝，合計攻進18球且一球未失。（圖／中華足協提供）

2027 AFC U17女子亞洲盃資格賽，中華U17女子足球代表隊再傳捷報！繼首戰以12：0大勝柬埔寨後，中華隊今（11）日晚間7點迎戰地主寮國，延續強勢進攻火力，全場掌握節奏，最終以6：0擊敗寮國，兩戰全勝、合計攻進18球且一球未失，漂亮完成本次資格賽賽程。中華隊本場比賽開局相當積極，開賽僅第3分鐘，左後衛呂綵璇就在後場發動攻勢，一記精準長傳找到前場何晶晶。何晶晶接球後果斷向前推進，利用個人速度與突破能力直闖禁區，隨即起腳射門破網，幫助中華隊取得1：0領先。早早進球後，中華隊沒有放慢節奏，持續透過前場壓迫與邊路突破製造機會。第9分鐘，張羽忻接球後擺脫防守，再傳給楊苡璦切入禁區，吸引寮國門將注意後，何晶晶把握機會再度射門得手，開賽不到10分鐘就完成梅開二度，幫助中華隊取得2：0領先。面對地主寮國，中華小將上半場展現明顯進攻壓迫能力，透過流暢傳導、快速攻守轉換與積極跑動，持續把比賽推向對方半場。中華隊不只靠單點突破，也能透過團隊配合創造空間，讓寮國防線難以喘息。第24分鐘與第42分鐘，中華隊再度把握攻勢接連破門，上半場結束時已經取得4：0領先。從控球節奏到前場逼搶，中華隊都展現優勢，也讓比賽早早進入有利局面。易邊再戰後，中華隊持續掌握比賽主導權。第57分鐘，呂綵璇在中場送出直線傳球，成功突破寮國防線，找到前場楊苡璦。楊苡璦利用速度擺脫防守球員後，果斷起腳射門得分，幫助中華隊把領先擴大到5：0。比賽尾聲第86分鐘，中華隊再度打出精準配合。朱夏葵在對方半場送出直塞球，穿越寮國防線，鍾昀倩快速接應後在禁區線附近起腳，雖然第一時間遭對方門將撲出，但呂綵璇隨即積極跟進補射破網，攻下中華隊本場第6球。終場中華U17女足以6：0擊敗地主寮國，繼首戰12：0大勝柬埔寨後，再度以完封勝收下比賽。本次資格賽兩戰合計攻進18球，防守端則一球未失。在總教練鄭雅薰帶領下，中華U17女足以團隊為核心，從後防線的穩定防守、中場球員的積極串聯，到前鋒把握機會的果斷出擊，無論比分領先多少，始終維持專注與拚戰態度，將長期訓練累積的默契與成果展現於足球場上。