我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本選手菅田崚馬（Ryoma Sugata）在斯巴達障礙跑新北站超級賽（Super）以51分11秒拿下男子總排第一，前一天跑錯路後成功復仇。（圖／大會提供）

▲「紅髮戰士」孫育彬已經成為台灣斯巴達一哥。（圖／大會提供）

▲在隊友力挺下，台中余得玲拿下台灣女子第一。（圖／大會提供）

「2026斯巴達障礙跑競賽新北站」11日在淡水完成第二天賽程，10公里超級賽（Super）精英組戰況精彩。前一天野獸賽（Beast）跑錯路的日本好手菅田崚馬，今以51分11秒拿下男子總排第一，成功扳回顏面；菲律賓「障礙賽女王」曼琪（Sandi Menchi）則再度輾壓女子組，來台參賽4戰全勝。斯巴達障礙跑10年後重返淡水，本屆新北站以國定古蹟滬尾礮臺作為起終點，首日進行21公里野獸賽與小勇士賽，第二天則安排10公里超級賽、5公里衝刺賽（Sprint）及分齡組賽事，兩天合計吸引約7000名大小勇士參與。今日競爭最激烈的超級賽精英組，焦點落在日本選手菅田崚馬身上。前一天他在野獸賽因跑錯路罕見未完賽，今天一開賽便全力衝刺，最終以51分11秒衝線，領先前一天野獸賽冠軍、菲律賓好手塔巴克（Elias Tabac）3分30秒，拿下男子總排第一。菅田崚馬賽後笑說，今天是「賭上日本選手的尊嚴」，因此全程都格外小心，也反覆確認路線，「很開心完成復仇！」他在2024年辭去消防員工作，轉為專職選手，目標放眼2028年洛杉磯奧運，「我不只要參加比賽，更希望能拿牌。」女子組依舊是菲律賓「障礙賽女王」曼琪的天下。她今年4月台南站首度來台後，已連續3場以大幅差距封后，今日再以1小時09分12秒奪下女子總排第一，領先第2名多達8分03秒，完成個人在台南、新北兩站合計4連冠。曼琪曾在2023年斯巴達世界錦標賽（Spartan World Championship）阿布達比21公里野獸賽拿下銅牌，成為首位登上該賽事頒獎台的亞洲女性運動員。她出生於菲律賓北部山地省（Mountain Province），過去原本是馬拉松與越野跑選手，2019年接觸斯巴達後迅速成為亞洲頂尖障礙跑選手。談到這次新北站賽道，曼琪說：「今天我覺得速度更快了，可能昨天有很好的熱身吧。不管路線、景色，還有賽事本身都非常棒，這是我參加過最有趣的比賽之一，每次在台灣都是如此。」2028年洛杉磯奧運現代五項將以障礙跑取代馬術，也讓OCR障礙跑在亞洲各國受到更多重視。曼琪坦言，自己曾想過挑戰奧運，但距離賽事只剩兩年，還要學擊劍與游泳，難度太高，「但沒關係，我在自己的運動生涯中依舊很開心。」她也透露，菲律賓障礙跑國家隊已成立7年，目前約有16至20名成員，選手每月有補助，若參加正式國際賽也有公費支援。聽到台灣尚未成立障礙跑國家隊時，曼琪相當驚訝地說：「哇！為什麼？你們應該要有的啊！加油啊，台灣！」台灣男子組方面，前一天野獸賽拿下台灣男子第一、總排第5的「紅髮戰士」孫育彬，今天回到較擅長的10公里超級賽，跑出1小時0分38秒，總排提升至第3名，再度成為台灣男子第一。孫育彬表示，前一天表現不理想，今天能在10K把最好狀態發揮出來相當開心，尤其所有關卡都順利過關，「可能昨天把波比跳的份量都先做完了。」不過他也坦言，最後仍被日本、菲律賓選手拉開，差距主要在跑步能力，「我想我還有很大的空間。」孫育彬今年開始挑戰海外賽事，12月將首度前往泰國參加世錦賽10K項目，目標是闖進前8。他也期待台灣未來能成立障礙跑國家隊，「出國或訓練如果有國家的支持，肯定會比自己一個人強很多。」台灣女子組則出現驚喜。由於「美女警花」謝伯韶未參賽，前一天野獸賽台灣女子最佳的「小猴」何孟秋感冒未癒，首次挑戰精英組的余得玲意外拿下台灣女子第一。26歲的余得玲過去參加過4次分齡組，這次升上精英組主要是想挑戰自己。她賽後坦言沒想到能拿下台灣女子第一，「過去我剛參加斯巴達時，謝伯韶還是我的偶像，我還沒辦法跟她們比啦。」余得玲大學時期並沒有特別運動習慣，畢業後才愛上跑步，曾參加馬拉松與越野跑。去年在朋友「推坑」下接觸斯巴達後，她逐漸投入訓練，隊友楊盛堡也透露，余得玲平常有空還會晚上自己到公園練單槓，訓練相當自律。