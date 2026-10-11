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▲鄭家純曬出在開刀房拍下的老公視角照，透露自己看到寶寶被抱出來前就開始泛淚。（圖／翻攝自鄭家純FB）

33歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）在2022年11月嫁給日籍醫生AKIRA後，於昨（10）日國慶日誕下雙胞胎女兒，她也在今日發文親揭生產過程，透露凌晨被痛到嚇爛爆哭，直呼：「像身體斷成兩半。」鄭家純在今日發文分享生產細節，在下午2點進開刀房、恢復室休息1個多小時後，便於5點前回到病房，除了打麻醉在背上時會痛外，開刀過程都不痛。沒想到吃完晚餐後，9點半感覺下腹部左側有個點位在痛，護理師說是正常，她便於10點左右入睡，不料凌晨12點半被痛醒，護理師來幫她檢查傷口狀況，拆開束腹帶瞬間她直接痛到爆哭、抽搐，「自認算不太怕痛的我，痛到被嚇爛，以為身體活生生被撕成兩半。」隨後她恢復理智，認為不能繼續這樣，便開始想著寶寶們配合深呼吸，「至少先把哭到抽搐這個部分停下來。」護理師檢查完說傷口沒問題，便把束腹帶包回去，固定後疼痛就有減緩。鄭家純因為太累便睡著，但因為被嚇到，所以睡睡醒醒、一邊按自控止痛。不料凌晨3點半又開始痛，她便詢問護理師有沒有加強止痛方法，護理師跟醫師溝通後給了短效止痛，緩解後她才繼續睡。鄭家純還透露老公也跟著不敢睡，看到她止痛有效才睡。鄭家純也提到自控止痛對自己較沒效的原因，表示跟醫護人員討論後，「有可能是備孕前服用助眠藥物和抗焦慮藥物約9年，所以自控止痛對我的幫助，比起打短效止痛少一點。」她也強調雖然醫療狀況因人而異，但分享給有類似經歷的孕婦們，讓她們可以提早跟醫師討論、做好心理準備應對。自控止痛（全稱為病患自控式止痛，英文簡稱 PCA，Patient-Controlled Analgesia）是一種讓病人自己參與管理的疼痛控制方式，將止痛藥物裝入由麻醉科醫師設定好安全劑量範圍的「電腦化輸液幫浦」中，當病人感到疼痛時，可以親自按壓手邊的按鈕，機器會透過靜脈（IV-PCA）或硬脊膜外腔（PCEA）注入微量止痛藥。機器設定有「安全鎖定時間」，可以防止病人短時間內按太多次而造成藥物過量。