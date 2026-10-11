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▲大聲一抵達金豬食堂，就親民跟等候多時的粉絲揮手。（圖／記者朱永強攝）

▲太陽親民的給記者拍照。（圖／記者朱永強攝）

▲大聲唱完3天演唱會不會累，到慶功宴滿臉笑容。（圖／記者朱永強攝）

▲▼大聲頂著素顏現身金豬食堂。（圖／記者朱永強攝）

▲▼金豬食堂晚上擠滿人潮，只為近距離搶看BIGBANG一眼。（圖／記者朱永強攝）

▲太陽貼心轉頭跟粉絲打招呼。（圖／記者朱永強攝）

韓國天團BIGBANG大巨蛋3場演出圓滿落幕，今（11）日晚間演出結束後，太陽、大聲現身台北知名韓式燒肉餐廳「金豬食堂」舉辦慶功宴，消息吸引大批粉絲到場守候，現場擠得水洩不通。2人抵達時也親切向粉絲揮手，讓現場尖叫聲不斷，不過奇怪的是，全程都不見隊長GD（G-DRAGON）身影，至於他為何沒有現身，現場工作人員也表示不清楚原因。金豬食堂今晚再度成為大型追星現場，從餐廳門口到外頭人行道，擠滿上百名等待BIGBANG的粉絲，還有人提早卡位，只為親眼見到偶像一面。現場工作人員也拉起紅龍，並安排多名保全維持秩序，確保車輛及人員進出動線；當成員搭乘的黑色保母車抵達時，粉絲立刻舉起手機搶拍，原本就相當擁擠的餐廳門口，瞬間響起一陣陣尖叫。一頭灰藍色頭髮的大聲卸了妝、頂著素顏換穿著黑色周邊上衣現身，他見到大批粉絲守候，還特別舉高手臂揮手致意，臉上始終掛著笑容。隨後太陽也以粉紅色短髮、黑色墨鏡搭配深灰色上衣現身，雖然已經連唱3天、體力消耗不小，但他一看到粉絲仍主動抬手打招呼，甚至特別轉身面向守候的人群揮手，現場尖叫聲幾乎沒停過。金豬食堂早已是許多韓星來台舉辦演唱會後的慶功宴首選餐廳，光是GD去年7月、11月兩度來台舉辦個人演唱會，結束後的慶功宴就都選在這裡；如今BIGBANG相隔11年再次來台開唱，慶功地點也沒有換，依舊選擇熟悉的地方。不過，今晚最讓人好奇的則是GD究竟去了哪裡？畢竟他去年2次都在金豬食堂慶功，現場粉絲也持續守候，希望能看到隊長本人。《NOWNEWS今日新聞》詢問現場工作人員，對方則表示不清楚GD未現身的原因。