F1新加坡大獎賽在濱海灣街道賽道落幕，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）終於打破「新加坡魔咒」，第10次挑戰新加坡站成功奪冠。他從桿位起跑後一路領跑到終點，收下生涯第73座分站冠軍，也讓2026賽季行事曆中，只剩全新登場的馬德里站尚未征服。

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維斯塔潘終結新加坡魔咒　桿位起跑一路壓制

維斯塔潘過去9次挑戰新加坡大獎賽都未能奪冠，但本週他展現壓倒性速度。起跑時，法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）一度嘗試在內線進攻，不過維斯塔潘守住領先位置，通過第3彎後便穩定掌控比賽節奏。

雖然勒克萊爾在比賽初段仍能緊咬維斯塔潘，但進入第9圈後，維斯塔潘逐漸拉開差距，脫離對手超車攻擊範圍。隨後他在第32圈進站換胎，回到場上後仍維持優勢，最終完成從起跑到衝線的完勝，連續第2站拿下分站冠軍。

這也是維斯塔潘生涯第73勝。隨著新加坡站首勝到手，他在2026年F1賽程中，僅剩本季新增的西班牙馬德里站尚未拿過冠軍。

法拉利策略失誤　漢米爾頓後段輪胎崩盤

本場比賽起跑策略出現分歧，維斯塔潘與勒克萊爾選擇軟胎起跑，漢米爾頓（Lewis Hamilton）則使用中性胎，試圖靠不同策略製造變數。不過軟胎在比賽初段表現更理想，讓漢米爾頓無法有效施壓前方車手。

漢米爾頓第18圈提前進站換上軟胎後，一度連續刷出最快圈速，法拉利也告知他進入「Plan C」，代表可能採取兩停策略。不過第39圈史托爾（Lance Stroll）因離合器故障停車，引發虛擬安全車時，法拉利選擇讓勒克萊爾與安東內利（Kimi Antonelli）進站，卻沒有讓漢米爾頓一起完成雙車進站，導致他在後段陷入輪胎劣勢。

比賽尾聲漢米爾頓輪胎衰退明顯，先後被安東內利、皮亞斯特里（Oscar Piastri）超越，最終僅以第6名完賽。

安東內利登上頒獎台　年度冠軍最快美國站出爐

梅賽德斯新星安東內利此役表現亮眼，最終拿下第3名。比賽尾聲，漢米爾頓與諾里斯（Lando Norris）在第1彎攻防時雙雙跑開，安東內利趁機連過兩車，成功登上頒獎台。

隊友羅素（George Russell）本場僅拿下第9名，讓安東內利在車手積分榜上的領先擴大到102分。接下來美國站後賽季最多還有125分可拿，若安東內利在奧斯汀奪冠，而羅素未能高於第10名完賽，這位義大利車手就有機會提前封王。

新加坡站前10名結果

  1. 維斯塔潘（Max Verstappen）
  2. 勒克萊爾（Charles Leclerc）
  3. 安東內利（Kimi Antonelli）
  4. 諾里斯（Lando Norris）
  5. 皮亞斯特里（Oscar Piastri）
  6. 漢米爾頓（Lewis Hamilton）
  7. 勞森（Liam Lawson）
  8. 霍肯伯格（Nico Hulkenberg）
  9. 羅素（George Russell）
  10. 哈賈爾（Isack Hadjar）
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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...