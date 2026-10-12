我是廣告 請繼續往下閱讀

維斯塔潘（Max Verstappen） 勒克萊爾（Charles Leclerc） 安東內利（Kimi Antonelli） 諾里斯（Lando Norris） 皮亞斯特里（Oscar Piastri） 漢米爾頓（Lewis Hamilton） 勞森（Liam Lawson） 霍肯伯格（Nico Hulkenberg） 羅素（George Russell） 哈賈爾（Isack Hadjar）

F1新加坡大獎賽在濱海灣街道賽道落幕，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）終於打破「新加坡魔咒」，第10次挑戰新加坡站成功奪冠。他從桿位起跑後一路領跑到終點，收下生涯第73座分站冠軍，也讓2026賽季行事曆中，只剩全新登場的馬德里站尚未征服。維斯塔潘過去9次挑戰新加坡大獎賽都未能奪冠，但本週他展現壓倒性速度。起跑時，法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）一度嘗試在內線進攻，不過維斯塔潘守住領先位置，通過第3彎後便穩定掌控比賽節奏。雖然勒克萊爾在比賽初段仍能緊咬維斯塔潘，但進入第9圈後，維斯塔潘逐漸拉開差距，脫離對手超車攻擊範圍。隨後他在第32圈進站換胎，回到場上後仍維持優勢，最終完成從起跑到衝線的完勝，連續第2站拿下分站冠軍。這也是維斯塔潘生涯第73勝。隨著新加坡站首勝到手，他在2026年F1賽程中，僅剩本季新增的西班牙馬德里站尚未拿過冠軍。本場比賽起跑策略出現分歧，維斯塔潘與勒克萊爾選擇軟胎起跑，漢米爾頓（Lewis Hamilton）則使用中性胎，試圖靠不同策略製造變數。不過軟胎在比賽初段表現更理想，讓漢米爾頓無法有效施壓前方車手。漢米爾頓第18圈提前進站換上軟胎後，一度連續刷出最快圈速，法拉利也告知他進入「Plan C」，代表可能採取兩停策略。不過第39圈史托爾（Lance Stroll）因離合器故障停車，引發虛擬安全車時，法拉利選擇讓勒克萊爾與安東內利（Kimi Antonelli）進站，卻沒有讓漢米爾頓一起完成雙車進站，導致他在後段陷入輪胎劣勢。比賽尾聲漢米爾頓輪胎衰退明顯，先後被安東內利、皮亞斯特里（Oscar Piastri）超越，最終僅以第6名完賽。梅賽德斯新星安東內利此役表現亮眼，最終拿下第3名。比賽尾聲，漢米爾頓與諾里斯（Lando Norris）在第1彎攻防時雙雙跑開，安東內利趁機連過兩車，成功登上頒獎台。隊友羅素（George Russell）本場僅拿下第9名，讓安東內利在車手積分榜上的領先擴大到102分。接下來美國站後賽季最多還有125分可拿，若安東內利在奧斯汀奪冠，而羅素未能高於第10名完賽，這位義大利車手就有機會提前封王。