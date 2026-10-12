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▲左營萬年季10月11日晚間迎來活動最高潮，進行火獅踩街嘉年華及火獅燒化儀式。（圖／高市府民政局提供）

▲2026左營萬年季吸引超過50萬人次參與，展現左營傳統民俗文化的魅力與活動吸引力。（圖／高市府民政局提供）

為期5天的2026左營萬年季10月11日晚間迎來活動最高潮，進行火獅踩街嘉年華及火獅燒化儀式。火獅所到之處人潮聚集，鑼鼓與歡呼聲響徹街區，處處可見熱鬧景象。高市府民政局指出，今年萬年季已吸引超過50萬人次參與，展現左營傳統民俗文化的魅力與活動吸引力。火獅於晚間8時17分在洲仔清水宮燒化升天，祈福臺灣四境平安、萬民安康。「迓火獅踩街嘉年華」11日下午5時50分，於蓮池潭意象廣場熱鬧登場，壹倫太鼓鼓聲鼕鼕揭幕，由中華藝校火獅舞、左營文武聖殿舞獅團、跳鼓陣、呂柏達娘傘團、勝利國小幼兒園、裕誠幼兒園、新住民為美舞蹈團及振宗藝術團龍隊表演下，踩街嘉年華隊伍正式出發，行經慈濟宮、啟明堂、元帝廟、天府宮、孔廟、仙樹三山宮等廟宇，沿途展演不斷，並於孔子廟舞台及清水宮廟埕安排定點演出。各式藝陣與特色團體走進街頭，民眾隨興加入踩街，街頭巷尾充滿喝采與歡笑。迓火獅踩街嘉年華隊伍於晚間7時5分，抵達洲仔清水宮前廣場，「洲仔李家鳳邑火德星君祠」依傳統科儀進行請神、安座、送神等儀式，儀式莊嚴隆重，今年還特別邀請守護城市安全的消防弟兄共同參與火德星君抬轎；火獅在清水祖師爺與火德星君的見證下燒化升天，隨著熊熊火光直上夜空，將民眾的願望、祝福及對未來的期盼傳達天聽，祈願驅邪避凶、地方平安。