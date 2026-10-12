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台積電帶動熊本地方財政

塞車路段顯著增加

地價飆漲引發副作用

全球半導體晶圓代工龍頭台積電自2021年宣布落腳日本熊本縣以來，今（2026）年已邁入第5年。隨著半導體相關產業集聚，周邊地方政府雖享有人口成長等正面效益，但也有2項隱憂逐漸浮上檯面。根據日媒讀賣新聞報導，搭上企業接連進駐的順風車，熊本縣於2025年公布「熊本科學園區」推進構想，試圖吸引企業進駐「半導體科技園區（Semiconductor Techno Park，位於合志市與菊陽町）」周邊，計劃爭取半導體終端應用企業、大學及研究機構。此外，在菊陽町、台積電周邊的菊池市、合志市和大津町等共5個地點，預計於2031年度前開闢約10至25公頃的新工業區並開始對外招商。這股榮景也深刻影響了周邊人口與地方財政。今年9月公布的調查顯示，相較於2020年的上一次調查，熊本縣內有7個市町村實現人口成長。其中增加最多的是合志市（增加2,542人），其次是大津町（增加1,728人）與菊陽町（增加1,195人），這三個市町高居全縣前三名。合志市預期未來人口將持續成長，市府負責人指出：「受台積電進駐效應以及作為熊本市蛋白區（睡城）等因素影響，吸引許多育兒家庭移入。」代表地方政府財政健全度的「財政力指數」（熊本縣內市町村平均為0.36），在2024年度同樣由這三個市町名列前茅。其中，菊陽町以0.95躍居全縣第一，自2025年度起升格為無須仰賴中央地方交付稅即可自主營運財政的「不交付團體」。第二名為大津町（0.73），合志市則以0.63緊隨熊本市之後，位居全縣第四。報導提到，在當地時間7日下午5點半過後，位於菊陽町的台積電熊本第一工廠前，夕陽下的縣道上卡著數百公尺長的車陣，卡車與轎車動彈不得。根據國土交通省九州地方整備局統計，包含台積電第一工廠所在的菊陽町，以及相鄰的合志市和大津町，2025年主要塞車路段共達38處，與台積電2021年宣布進駐時相比，增加了約四成。塞車惡化的主因之一，在於企業接連進駐，道路等基礎建設的改善速度趕不及產業發展。自台積電宣布進駐後，截至今年3月底，熊本縣與半導體相關企業簽署的進駐協定已達71件。菊陽町目前正加速推進道路拓寬工程，町建設課負責人表示，「除了硬體道路改善，我們也會同步推動錯開上下班時間等軟性對策。」台積電熊本廠周邊地區持續飆漲的「地價」，正逐漸形成新的挑戰與困境。這三個市町在截至2026年的5年間，住宅用地平均價格上漲約三至五成，商業用地更是翻倍飆升1.3至2.2倍。關於台積電進駐帶來的影響，熊本縣商工會聯合會於今年3月針對489家事業所進行調查。結果顯示，高達88%（434家）的事業單位回答「很難說」；表示帶來正面效益（如台灣籍員工與工程人員帶動住宿與餐飲消費）的佔9%（40家）；但也有3%（15家）指出已面臨人事成本上升與人手不足等負面衝擊。根據大津町商工會透露，由於店面或辦公室租金上漲，近期不少在地事業單位選擇退會或歇業，甚至出現員工為了追求高薪而流向半導體相關企業的情形。商工會會長松永幸久坦言，「為了爭取人才，中小企業必須設法提升自身企業吸引力，這已是不可或缺的努力方向。」