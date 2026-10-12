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熱火：字母哥強勢加盟 能否補齊陣容短板是關鍵

新賽季看點：字母哥領軍挑戰東區

最大隱憂：外線火力不足 字母哥健康成變數

值得關注的陣容：字母哥、阿德巴約搭配外線射手

▲除了字母哥，熱火仍有阿德巴約（Bam Adebayo）坐鎮禁區。（圖／美聯社／達志影像）

最佳情境：東區爭冠／最差情境：落入附加賽

異動類別 球員名單 加盟 / 補強 Giannis Antetokounmpo (F)

Ryan Conwell (G)

Tim Hardaway Jr. (G)

Bobby Portis (F)

Nick Richards (C)

Klay Thompson (G) 離隊 Tyler Herro (G)

Kasparas Jakučionis (G)

Jaime Jaquez Jr. (G)

Norman Powell (G)

Kel’el Ware (C)

Jahmir Young (G)

老鷹：新戰力注入 防守升級成最大本錢

新賽季看點：強化輪替深度 強森扛起球隊

最大隱憂：缺少明星級補強 能否延續上季氣勢？

▲強森（Jalen Johnson）逐漸成為球隊進攻核心，也讓老鷹看見新的建隊方向。（圖／取自NBA X）

值得關注的陣容：強森搭配多特、丹尼爾斯與外線射手

最佳情境：東區前段班／最差情境：附加賽邊緣

異動類別 球員名單 加盟 Luguentz Dort (G)

Zuby Ejiofor (F)

Kingston Flemings (G)

Ryan Nembhard (G)

Henri Veesaar (C)

Aaron Wiggins (G) 離隊 Tony Bradley (C)

Jonathan Kuminga (F)

Zaccharie Risacher (F)

Gabe Vincent (G)

Keaton Wallace (G)

魔術：史威尼接掌兵符 健康與進攻成長決定上限

新賽季看點：新教頭能否帶動班切羅、華格納？

▲魔術補進中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）與2026年選秀第51順位新秀尼爾森（Izaiyah Nelson）。（圖／取自塞爾提克IG）

最大隱憂：陣容變動有限 能否突破季後賽首輪？

值得關注的陣容：班切羅、華格納、貝恩領軍的主力輪替

最佳情境：東區前段班／最差情境：季後賽首輪止步

異動類別 球員名單 加盟 Izaiyah Nelson (F)

Nikola Vučević (C) 離隊 Jett Howard (G)

Moritz Wagner (F)

黃蜂：交易波爾與布里吉斯 懷特能否扛起進攻重任？

新賽季看點：克努佩爾持續成長 新援補足輪替

▲夏洛特黃蜂超新星克內佩爾（Kon Knueppel）上個賽季表現驚艷全聯盟，成為NBA史上首位領跑三分進球數的新秀。（圖／美聯社／達志影像）

最大隱憂：失去兩大主力 進攻組織能否銜接？

值得關注的陣容：懷特、克努佩爾、米勒搭配瑞德

最佳情境：重返季後賽／最差情境：無緣附加賽

異動類別 球員名單 加盟 Christian Anderson (G)

Grayson Allen (G)

Dorian Finney-Smith (F)

Royce O’Neale (F)

Naz Reid (C)

Dennis Schröder (G)

Hannes Steinbach (F) 離隊 LaMelo Ball (G)

Miles Bridges (F)

Josh Green (G)

Tre Mann (G)

Xavier Tillman (F)

巫師：狀元迪班薩加入 楊恩、戴維斯健康成最大變數

新賽季看點：狀元郎領軍年輕軍團 戰力有望提升

最大隱憂：核心球員健康 年輕球員能否轉化為勝場？

▲迪班薩超狂表現甚至追平了格里芬（Blake Griffin）保持的夏季聯賽狀元首秀最高得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

值得關注的陣容：楊恩、迪班薩、薩爾與戴維斯的搭配

最佳情境：挑戰附加賽／最差情境：東區墊底

異動類別 球員名單 加盟 Deandre Ayton (C)

AJ Dybantsa (F)

Tre Mann (G)

Khris Middleton (F)

Felix Okpara (C) 離隊 Anthony Gill (F)

Jaden Hardy (G)

D’Angelo Russell (G)

Cam Whitmore (F)

2026-27賽季NBA例行賽即將於10月20日正式開打，東南賽區經歷休賽季一連串陣容重組後，新賽季競爭格局也出現變化。邁阿密熱火隊重磅迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），試圖重新挑戰東區冠軍；華盛頓巫師隊則以狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）為未來核心之一，盼能逐步擺脫重建泥淖。《NOWNEWS》整理東南賽區5支球隊的新賽季看點、最大隱憂與戰力展望。熱火休賽季最大話題，莫過於透過交易從密爾瓦基公鹿隊迎來字母哥。除了字母哥，熱火仍有阿德巴約（Bam Adebayo）坐鎮禁區，兩人若能建立良好默契，有望組成兼具機動性與防守威懾力的前場搭檔。球隊也補進波提斯（Bobby Portis）、哈德威（Tim Hardaway Jr.）等球員，希望增加前場輪替與外線火力。總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）向來擅長調整戰術與開發角色球員，若能進一步補強外線射手及後場深度，熱火有機會在東區競爭中製造更大威脅。熱火為了換來字母哥，付出不少輪替球員與年輕戰力，也讓新賽季陣容出現缺口。原本能提供得分火力的赫洛（Tyler Herro）、鮑威爾（Norman Powell）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等人離隊後，球隊需要重新分配進攻責任。外線投射、持球得分及後場深度，都是熱火目前必須面對的課題。字母哥雖然具備很強的影響力，但過去幾季曾受到傷勢困擾，若新賽季再度缺席大量比賽，熱火進攻端恐怕會面臨嚴峻考驗。字母哥與阿德巴約的組合，將是熱火新賽季攻防兩端的核心。球隊也需要波提斯、哈德威及威金斯（Andrew Wiggins）等球員提供穩定的外線與得分支援，才能避免進攻過度集中在字母哥身上。若字母哥維持健康，阿德巴約持續提供全明星等級的攻防表現，加上熱火能補足外線短板，球隊有機會挑戰東區前段班。不過，若新陣容磨合不順，或字母哥因傷缺陣，熱火仍可能只是具有季後賽競爭力、卻難以真正挑戰冠軍的隊伍。老鷹上季經歷起伏不定的賽季，交易楊恩（Trae Young）後，反而在球季後段打出一波氣勢，最終以46勝36敗的成績進入季後賽。強森（Jalen Johnson）逐漸成為球隊進攻核心，也讓老鷹看見新的建隊方向。休賽季老鷹補進多名球員，包括多特（Luguentz Dort）、威金斯（Aaron Wiggins）及多位年輕新秀，進一步增加陣容深度。其中，多特的外圍防守能力尤其受到期待，有望與丹尼爾斯（Dyson Daniels）組成具備壓迫性的防守組合。老鷹新賽季的問題，在於上季後段的強勢表現能否延續。交易楊恩後，球隊確實找到新的進攻節奏，但單一階段的表現不一定能直接複製到完整球季。強森上季展現成為球隊第一進攻選擇的潛力，不過當對手有更多時間研究他的打法，老鷹能否維持相同效率，仍有待觀察。另一方面，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）能否延續上季的優異表現，也將影響球隊外線火力。內線戰力則是另一項考驗，老鷹雖然具備不錯的輪替深度，但若缺乏足夠的禁區防守與籃板保護，面對東區強隊時仍可能吃虧。老鷹新賽季的優勢在於輪替選擇增加，強森可以持續主導進攻，多特與丹尼爾斯則有望強化外圍防守，再搭配麥凱倫、亞歷山大-沃克等球員的得分能力，讓球隊攻防兩端更具彈性。若強森持續成長，新援也能快速融入體系，老鷹有機會挑戰更高的排名，甚至朝50勝邁進。但若上季後段的氣勢無法延續，或內線問題始終未解，球隊仍可能落在附加賽區間。魔術上季原本被看好能在補進貝恩（Desmond Bane）後更上一層樓，最終卻只拿下45勝37敗，並在季後賽首輪遭到淘汰。休賽季魔術沒有大幅翻修陣容，而是選擇更換總教練，由史威尼接替莫斯利（Jamahl Mosley），希望透過不同的進攻理念與球員培養方式，讓現有陣容發揮更大潛力。班切羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）與貝恩仍是球隊的重要進攻支柱，薩格斯（Jalen Suggs）、布萊克（Anthony Black）及卡特（Wendell Carter Jr.）則構成主要輪替班底。整體而言，魔術仍擁有足以競爭季後賽的前6人陣容。球隊也補進中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）與2026年選秀第51順位新秀尼爾森（Izaiyah Nelson），希望為前場增加不同選擇。不過，相較於陣容補強，新任總教練如何改善進攻端表現，才是魔術新賽季最值得關注的焦點。魔術過去幾年已多次闖進季後賽，卻始終無法突破首輪。上季華格納與薩格斯都受到傷病影響，讓球隊難以維持完整戰力；新賽季若要進一步提升排名，健康狀況將是基本條件。另一方面，魔術休賽季的陣容調整幅度不大，新任總教練需要在有限的變動下，提升進攻效率並讓班切羅、華格納等核心球員持續進步。若進攻端始終無法建立穩定模式，魔術恐怕仍會停留在季後賽首輪的競爭層級。魔術的競爭力仍建立在班切羅、華格納與貝恩的進攻組合。若三人能維持健康，搭配薩格斯的外圍防守與卡特的禁區支援，球隊仍有機會打出穩定戰績。若史威尼成功改善進攻體系，核心球員也能保持健康，魔術有望提升勝場數並挑戰東區前段排名。但若傷病再度打亂輪替，或新教練無法有效提升進攻，球隊仍可能重演上季的結果。黃蜂上季後半段表現令人驚喜，最終以44勝38敗打出勝率超過5成的成績，並取得附加賽資格。克努佩爾（Kon Knueppel）展現出色的外線投射能力，波爾則負責主要的組織與進攻發動，讓黃蜂一度成為東區不可忽視的年輕球隊。然而，黃蜂休賽季做出重大決定，交易波爾與布里吉斯，換回選秀資產及瑞德（Naz Reid）等戰力。球隊也補進施洛德（Dennis Schroder）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、歐尼爾（Royce O’Neale）與艾倫（Grayson Allen），希望維持陣容競爭力。懷特（Coby White）新賽季將承擔更重要的後場責任，米勒（Brandon Miller）則有望進一步提升得分產量。黃蜂最大的變數，是交易波爾與布里吉斯後，進攻端能否找到新的平衡。波爾的傳球與創造能力，是球隊上季進攻體系的重要一環；布里吉斯則能提供穩定的切入與得分火力。白雖然具備得分能力，但能否長時間擔任主要組織者，仍有待觀察。若球隊過度依賴他的個人進攻，或年輕球員無法迅速接上原有體系，黃蜂的整體效率可能下滑。此外，黃蜂雖然補進多名具備經驗的輪替球員，但新陣容需要時間磨合。如何在培養年輕球員與維持戰績之間取得平衡，將是教練團的重要課題。懷特將是新賽季的主要持球發動點，克努佩爾與米勒則能分擔外線投射及得分重任，瑞德提供前場攻擊火力與輪替深度。這套組合若能迅速建立默契，黃蜂仍有機會延續上季的進步。若懷特能成功接掌進攻組織，米勒與克努佩爾持續成長，加上新援快速融入，黃蜂仍有機會爭取季後賽席位。不過，若失去波爾與布里吉斯後的進攻缺口無法填補，球隊可能從上季驚喜闖進附加賽退回東區後段班。巫師過去幾年持續處於重建階段，上季僅拿下17勝65敗。球隊今年選進狀元迪班薩，為年輕陣容注入新的希望。迪班薩被視為具備明星潛力的前景新秀，若能逐步適應NBA強度，將有機會成為巫師未來的重要核心。除了迪班薩，薩爾（Alex Sarr）、喬治（Kyshawn George）與強森（Tre Johnson）等年輕球員也值得關注。巫師休賽季補進米德爾頓（Khris Middleton）與艾頓（Deandre Ayton），希望為年輕陣容增加經驗與即戰力。另一項重要因素，則是楊恩（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）能否健康出賽。巫師新賽季最大的未知數，是楊恩與戴維斯能否維持健康，以及兩人是否願意長期投入球隊的重建計畫。戴維斯若能穩定出賽，仍是具備雙向影響力的前場球員；楊恩則能替年輕球員創造更好的進攻機會。不過，巫師過去幾季戰績不佳，年輕球員仍需要時間累積經驗。迪班薩即使具備明星潛力，也不代表能在新秀賽季立刻帶隊衝到東區前段班。球隊必須在培養新人、維持主力健康與建立防守習慣之間找到平衡。若楊恩負責組織進攻，迪班薩逐步發揮得分能力，再搭配薩爾的機動性與戴維斯的禁區攻防，巫師有機會展現比上季更完整的戰力。這套組合的最大關鍵，仍是球員能否健康出賽，以及年輕核心能否快速成長。若楊恩與戴維斯保持健康，迪班薩等年輕球員也能迅速進步，巫師有機會將勝場數提升至30勝以上，甚至挑戰附加賽。不過，若傷病問題持續困擾球隊，或年輕球員仍需要更多時間適應，巫師恐怕仍將位居東區後段。