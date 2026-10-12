新賽季看點：字母哥領軍挑戰東區
熱火休賽季最大話題，莫過於透過交易從密爾瓦基公鹿隊迎來字母哥。除了字母哥，熱火仍有阿德巴約（Bam Adebayo）坐鎮禁區，兩人若能建立良好默契，有望組成兼具機動性與防守威懾力的前場搭檔。球隊也補進波提斯（Bobby Portis）、哈德威（Tim Hardaway Jr.）等球員，希望增加前場輪替與外線火力。
總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）向來擅長調整戰術與開發角色球員，若能進一步補強外線射手及後場深度，熱火有機會在東區競爭中製造更大威脅。
最大隱憂：外線火力不足 字母哥健康成變數
熱火為了換來字母哥，付出不少輪替球員與年輕戰力，也讓新賽季陣容出現缺口。原本能提供得分火力的赫洛（Tyler Herro）、鮑威爾（Norman Powell）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等人離隊後，球隊需要重新分配進攻責任。
外線投射、持球得分及後場深度，都是熱火目前必須面對的課題。字母哥雖然具備很強的影響力，但過去幾季曾受到傷勢困擾，若新賽季再度缺席大量比賽，熱火進攻端恐怕會面臨嚴峻考驗。
值得關注的陣容：字母哥、阿德巴約搭配外線射手
字母哥與阿德巴約的組合，將是熱火新賽季攻防兩端的核心。球隊也需要波提斯、哈德威及威金斯（Andrew Wiggins）等球員提供穩定的外線與得分支援，才能避免進攻過度集中在字母哥身上。
若字母哥維持健康，阿德巴約持續提供全明星等級的攻防表現，加上熱火能補足外線短板，球隊有機會挑戰東區前段班。不過，若新陣容磨合不順，或字母哥因傷缺陣，熱火仍可能只是具有季後賽競爭力、卻難以真正挑戰冠軍的隊伍。
|異動類別
|球員名單
|加盟 / 補強
|
Giannis Antetokounmpo (F)
|離隊
|
Tyler Herro (G)
新賽季看點：強化輪替深度 強森扛起球隊
老鷹上季經歷起伏不定的賽季，交易楊恩（Trae Young）後，反而在球季後段打出一波氣勢，最終以46勝36敗的成績進入季後賽。強森（Jalen Johnson）逐漸成為球隊進攻核心，也讓老鷹看見新的建隊方向。
休賽季老鷹補進多名球員，包括多特（Luguentz Dort）、威金斯（Aaron Wiggins）及多位年輕新秀，進一步增加陣容深度。其中，多特的外圍防守能力尤其受到期待，有望與丹尼爾斯（Dyson Daniels）組成具備壓迫性的防守組合。
最大隱憂：缺少明星級補強 能否延續上季氣勢？
老鷹新賽季的問題，在於上季後段的強勢表現能否延續。交易楊恩後，球隊確實找到新的進攻節奏，但單一階段的表現不一定能直接複製到完整球季。
強森上季展現成為球隊第一進攻選擇的潛力，不過當對手有更多時間研究他的打法，老鷹能否維持相同效率，仍有待觀察。另一方面，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）能否延續上季的優異表現，也將影響球隊外線火力。內線戰力則是另一項考驗，老鷹雖然具備不錯的輪替深度，但若缺乏足夠的禁區防守與籃板保護，面對東區強隊時仍可能吃虧。
老鷹新賽季的優勢在於輪替選擇增加，強森可以持續主導進攻，多特與丹尼爾斯則有望強化外圍防守，再搭配麥凱倫、亞歷山大-沃克等球員的得分能力，讓球隊攻防兩端更具彈性。
最佳情境：東區前段班／最差情境：附加賽邊緣
若強森持續成長，新援也能快速融入體系，老鷹有機會挑戰更高的排名，甚至朝50勝邁進。但若上季後段的氣勢無法延續，或內線問題始終未解，球隊仍可能落在附加賽區間。
|異動類別
|球員名單
|加盟
|
Luguentz Dort (G)
|離隊
|
Tony Bradley (C)
新賽季看點：新教頭能否帶動班切羅、華格納？
魔術上季原本被看好能在補進貝恩（Desmond Bane）後更上一層樓，最終卻只拿下45勝37敗，並在季後賽首輪遭到淘汰。休賽季魔術沒有大幅翻修陣容，而是選擇更換總教練，由史威尼接替莫斯利（Jamahl Mosley），希望透過不同的進攻理念與球員培養方式，讓現有陣容發揮更大潛力。
班切羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）與貝恩仍是球隊的重要進攻支柱，薩格斯（Jalen Suggs）、布萊克（Anthony Black）及卡特（Wendell Carter Jr.）則構成主要輪替班底。整體而言，魔術仍擁有足以競爭季後賽的前6人陣容。
球隊也補進中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）與2026年選秀第51順位新秀尼爾森（Izaiyah Nelson），希望為前場增加不同選擇。不過，相較於陣容補強，新任總教練如何改善進攻端表現，才是魔術新賽季最值得關注的焦點。
魔術過去幾年已多次闖進季後賽，卻始終無法突破首輪。上季華格納與薩格斯都受到傷病影響，讓球隊難以維持完整戰力；新賽季若要進一步提升排名，健康狀況將是基本條件。
另一方面，魔術休賽季的陣容調整幅度不大，新任總教練需要在有限的變動下，提升進攻效率並讓班切羅、華格納等核心球員持續進步。若進攻端始終無法建立穩定模式，魔術恐怕仍會停留在季後賽首輪的競爭層級。
值得關注的陣容：班切羅、華格納、貝恩領軍的主力輪替
魔術的競爭力仍建立在班切羅、華格納與貝恩的進攻組合。若三人能維持健康，搭配薩格斯的外圍防守與卡特的禁區支援，球隊仍有機會打出穩定戰績。
最佳情境：東區前段班／最差情境：季後賽首輪止步
若史威尼成功改善進攻體系，核心球員也能保持健康，魔術有望提升勝場數並挑戰東區前段排名。但若傷病再度打亂輪替，或新教練無法有效提升進攻，球隊仍可能重演上季的結果。
|異動類別
|球員名單
|加盟
|
Izaiyah Nelson (F)
|離隊
|
Jett Howard (G)
新賽季看點：克努佩爾持續成長 新援補足輪替
黃蜂上季後半段表現令人驚喜，最終以44勝38敗打出勝率超過5成的成績，並取得附加賽資格。克努佩爾（Kon Knueppel）展現出色的外線投射能力，波爾則負責主要的組織與進攻發動，讓黃蜂一度成為東區不可忽視的年輕球隊。
然而，黃蜂休賽季做出重大決定，交易波爾與布里吉斯，換回選秀資產及瑞德（Naz Reid）等戰力。球隊也補進施洛德（Dennis Schroder）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、歐尼爾（Royce O’Neale）與艾倫（Grayson Allen），希望維持陣容競爭力。懷特（Coby White）新賽季將承擔更重要的後場責任，米勒（Brandon Miller）則有望進一步提升得分產量。
黃蜂最大的變數，是交易波爾與布里吉斯後，進攻端能否找到新的平衡。波爾的傳球與創造能力，是球隊上季進攻體系的重要一環；布里吉斯則能提供穩定的切入與得分火力。
白雖然具備得分能力，但能否長時間擔任主要組織者，仍有待觀察。若球隊過度依賴他的個人進攻，或年輕球員無法迅速接上原有體系，黃蜂的整體效率可能下滑。此外，黃蜂雖然補進多名具備經驗的輪替球員，但新陣容需要時間磨合。如何在培養年輕球員與維持戰績之間取得平衡，將是教練團的重要課題。
值得關注的陣容：懷特、克努佩爾、米勒搭配瑞德
懷特將是新賽季的主要持球發動點，克努佩爾與米勒則能分擔外線投射及得分重任，瑞德提供前場攻擊火力與輪替深度。這套組合若能迅速建立默契，黃蜂仍有機會延續上季的進步。
最佳情境：重返季後賽／最差情境：無緣附加賽
若懷特能成功接掌進攻組織，米勒與克努佩爾持續成長，加上新援快速融入，黃蜂仍有機會爭取季後賽席位。不過，若失去波爾與布里吉斯後的進攻缺口無法填補，球隊可能從上季驚喜闖進附加賽退回東區後段班。
|異動類別
|球員名單
|加盟
|
Christian Anderson (G)
|離隊
|
LaMelo Ball (G)
新賽季看點：狀元郎領軍年輕軍團 戰力有望提升
巫師過去幾年持續處於重建階段，上季僅拿下17勝65敗。球隊今年選進狀元迪班薩，為年輕陣容注入新的希望。迪班薩被視為具備明星潛力的前景新秀，若能逐步適應NBA強度，將有機會成為巫師未來的重要核心。
除了迪班薩，薩爾（Alex Sarr）、喬治（Kyshawn George）與強森（Tre Johnson）等年輕球員也值得關注。巫師休賽季補進米德爾頓（Khris Middleton）與艾頓（Deandre Ayton），希望為年輕陣容增加經驗與即戰力。另一項重要因素，則是楊恩（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）能否健康出賽。
最大隱憂：核心球員健康 年輕球員能否轉化為勝場？
巫師新賽季最大的未知數，是楊恩與戴維斯能否維持健康，以及兩人是否願意長期投入球隊的重建計畫。戴維斯若能穩定出賽，仍是具備雙向影響力的前場球員；楊恩則能替年輕球員創造更好的進攻機會。
不過，巫師過去幾季戰績不佳，年輕球員仍需要時間累積經驗。迪班薩即使具備明星潛力，也不代表能在新秀賽季立刻帶隊衝到東區前段班。球隊必須在培養新人、維持主力健康與建立防守習慣之間找到平衡。
若楊恩負責組織進攻，迪班薩逐步發揮得分能力，再搭配薩爾的機動性與戴維斯的禁區攻防，巫師有機會展現比上季更完整的戰力。這套組合的最大關鍵，仍是球員能否健康出賽，以及年輕核心能否快速成長。
最佳情境：挑戰附加賽／最差情境：東區墊底
若楊恩與戴維斯保持健康，迪班薩等年輕球員也能迅速進步，巫師有機會將勝場數提升至30勝以上，甚至挑戰附加賽。不過，若傷病問題持續困擾球隊，或年輕球員仍需要更多時間適應，巫師恐怕仍將位居東區後段。
|異動類別
|球員名單
|加盟
|
Deandre Ayton (C)
|離隊
|
Anthony Gill (F)