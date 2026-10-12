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黨籍立委狂讚王美惠親民 立院表現優

賴清德「騎機車」進場 提四點力挺王美惠：鄉親的自己人！

民進黨籍嘉義市長參選人王美惠週日舉行競選總部成立大會，現場超過6千名支持者到場力挺，擔任名譽主委的總統賴清德也特別出席，現身時大螢幕還秀出賴清德騎乘機車的照片，致詞時疾呼支持王美惠的四大理由，把鄉親當作自己家人、立法院多次獲得公督盟優秀立委肯定、嘉義縣市將來與蔡易餘聯手，最後則是將來一定同樣與中央攜手守護台灣安全的最佳夥伴。而本場除7位民進黨提名議員參選人到場外，還包括6位無黨籍市議員參選人，展現嘉義市的團結氣勢。王美惠競選總部成立，邀請嘉義縣長翁章梁與多位立委到場站台。嘉義縣長翁章梁指出，大家的目標一致，就是要把王美惠送進市政府，王美惠出身普通家庭，能擔任立委靠的是比別人付出的更多努力，代表著嘉義人吃苦、不認輸的精神。嘉義縣長參選人蔡易餘表示，王美惠是自己在立法院的好同事，兩人常搭同一班高鐵往返台北問政與嘉義服務。王美惠帶著市民的期待，年底一定能順利當選，而王美惠跟蔡易餘一起當選，是最有能力解決嘉義縣市治理的問題，一起打造美好的嘉義。立委莊瑞雄讚許，王美惠是立法院最有戰力的立委，心裡想的都是嘉義市民的心聲，王美惠提出了包含教育、長照、社福與交通的完整市政白皮書，一定要把第一名的立委送進嘉義市政府；立委陳冠廷則說，王美惠被稱為「機車立委」，是因為她深入每個鄰里走訪，從路面到水電等民生問題無一不顧。未來4年交給王美惠，加上中央與嘉義縣府的後盾，定能讓嘉義市成為雲嘉南的經濟中心。立委王義川則強調，嘉義市需要新的改變與創見，王美惠的市政團隊將不同於以往，會全面給予照顧。政論名嘴王瑞德直言，自己與太太都是嘉義人，一定要支持有氣魄、有能力的自己人當選，讓嘉義市選情大勝。政治評論員姚立明表示，王美惠不是高高在上的民意代表，都是彎著腰的親民態度，不只是一步一腳印，更是認真學習，過去在立委任內的問政與服務表現優秀。只有這樣的人才適合擔任嘉義市長，相信給王美惠8年時間，一定可以讓嘉義市一定會翻新。王美惠隨後上台致詞，感謝嘉義鄉親一路以來的陪伴與栽培。面對對手的抹黑，強調會堅持打一場高格調的選戰。自己是平凡家庭出身的孩子，一直以來都把市民當作家人服務。台積電已進駐嘉義縣，現在是改變嘉義市的最佳時機。當選市長後，將提高中小學營養午餐餐費，升級敬老愛心卡的功能與便利性，並完善長者交通載運服務，並提供完善發展環境，做返鄉青年最強大的後盾，還會結合嘉義市在地文化與阿里山觀光資源，讓大家愛上嘉義市。最後賴清德上台力挺王美惠，現身時大螢幕還秀出賴清德騎乘機車的照片，強調全力支持王美惠的四大理由，首先王美惠是自己人，從助理、議員到立委，王美惠騎著摩托車跑遍嘉義市，把鄉親當成家人；其次王美惠在立法院多次獲得公督盟優秀立委肯定，爭取到圖書館總館5億多預算，以及2億6千多萬的治水經費；第三嘉義市的進步要與嘉義縣合作，王美惠與蔡易餘聯手一加一大於二；第四王美惠具備台灣心，是中央與地方攜手守護台灣安全的最佳夥伴。