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▲統一獅在中職季後挑戰賽G3以4：2擊退中信兄弟，將戰局延長至關鍵G4，若能再擊退兄弟，將取得台灣大賽門票。（圖／統一獅提供,2026.10.11）

⚾季後挑戰賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月9日 17：05 獅隊 1：4 兄弟 洲際 G2 10月10日 17：05 兄弟 0：1 獅隊 亞太 G3 10月11日 17：05 獅隊 4：2 兄弟 洲際 G4 10月12日 18：35 獅隊 VS 兄弟 洲際

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 季後挑戰賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊

▲中信兄弟本土王牌鄭浩均在中職季後挑戰賽尚未登板，推測將在關鍵G4扛下先發重任。（圖／中信兄弟提供,2026.8.5）

⚾季後挑戰賽賽制

▲統一獅洋投獅帝芬在中職季後挑戰賽G2、G3登板救援，是獅隊能將戰局延長至G4的關鍵人物，最後一戰是否登板，值得關注。（圖／統一獅提供,2026.10.11）

⚾統一獅vs中信兄弟戰局分析

▲中職37年季後挑戰賽，中信兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）

⚾統一獅vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年季後挑戰賽G4「生死戰」今（12）日在台中洲際棒球場進行，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，雙方選擇「蓋牌」不公佈先發投手。若獅隊能擊退兄弟，將成為自2022年季後賽新賽制啟用以來，第2支演出「讓2追3」的球隊，兄弟則是要避免在主場發生「洲際慘案」。對戰組合：統一獅（2勝2敗） vs 中信兄弟（2勝2敗）比賽時間：10月12日18：35比賽場地：台中洲際棒球場先發投手：未公布中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。兄弟前3場比賽打線完全「複製貼上」，除了首戰贏球外，G2、G3都落敗，前段棒次表現出色，但後段棒次無法串聯攻勢，導致得分效率不佳。平野惠一前役賽後表示，今日關鍵G4可能會做出打線異動。獅帝芬可說是本系列賽事獅隊最關鍵的投手，G2中繼2局封鎖兄弟，G3更是臨危授命「拆彈」，還吃下3.1局，成為獅隊延長戰線的功臣。前役賽後獅帝芬喊話，若球隊需要，他能再次登板投球，林岳平則回應，等賽前戰力評估後再作打算。自中職2022年啟用新賽制以來，史上僅出現過1次「讓2追3」的戲碼，獅隊正是去年苦主。若獅隊今日能再度擊退兄弟，將成為中職史上第2支創下驚奇的勁旅。前3戰打完，雙方洋投都已亮相，前役賽後聯盟不公布投手，也讓比賽增添緊張感。若以戰力推估，兄弟推出鄭浩均機率較高，他在前3戰都未登板，G3更是被放在不可出賽名單，成為「生死戰」的先發機率較高。與兄弟相比，獅隊的先發人選較難預測，胡智爲目前尚未登板，但本季對戰兄弟成績不盡理想；李其峰G3被列為不出賽名單，本季對兄弟後援5場、防禦率0、ERA僅0.60，數據相當不錯，或許能作為「開局投手」，但李其峰生涯未有先發紀錄，也降低扛「生死戰」的機會；郭俊麟則在G1後援2局無失分，用了30顆球，休2天後再登板先發可能性不是零。投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網