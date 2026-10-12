中華職棒37年季後挑戰賽G4「生死戰」今（12）日在台中洲際棒球場進行，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，雙方選擇「蓋牌」不公佈先發投手。若獅隊能擊退兄弟，將成為自2022年季後賽新賽制啟用以來，第2支演出「讓2追3」的球隊，兄弟則是要避免在主場發生「洲際慘案」。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職季後挑戰賽G2「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍季後挑戰賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍統一獅vs中信兄弟基本資訊
📍季後挑戰賽賽制
📍統一獅vs中信兄弟戰局分析
📍統一獅vs中信兄弟陣容
📍季後挑戰賽要去哪看？
⚾季後挑戰賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：統一獅（2勝2敗） vs 中信兄弟（2勝2敗）
比賽時間：10月12日18：35
比賽場地：台中洲際棒球場
先發投手：未公布
⚾季後挑戰賽賽制
中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。
勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。
依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。
⚾統一獅vs中信兄弟戰局分析
🚩兄弟打線是否作出變動：兄弟前3場比賽打線完全「複製貼上」，除了首戰贏球外，G2、G3都落敗，前段棒次表現出色，但後段棒次無法串聯攻勢，導致得分效率不佳。平野惠一前役賽後表示，今日關鍵G4可能會做出打線異動。
🚩獅帝芬第三度登板可能性：獅帝芬可說是本系列賽事獅隊最關鍵的投手，G2中繼2局封鎖兄弟，G3更是臨危授命「拆彈」，還吃下3.1局，成為獅隊延長戰線的功臣。前役賽後獅帝芬喊話，若球隊需要，他能再次登板投球，林岳平則回應，等賽前戰力評估後再作打算。
🚩獅隊能否洗刷去年悔恨：自中職2022年啟用新賽制以來，史上僅出現過1次「讓2追3」的戲碼，獅隊正是去年苦主。若獅隊今日能再度擊退兄弟，將成為中職史上第2支創下驚奇的勁旅。
🚩兄弟先發可能人選：前3戰打完，雙方洋投都已亮相，前役賽後聯盟不公布投手，也讓比賽增添緊張感。若以戰力推估，兄弟推出鄭浩均機率較高，他在前3戰都未登板，G3更是被放在不可出賽名單，成為「生死戰」的先發機率較高。
🚩獅隊先發可能人選：與兄弟相比，獅隊的先發人選較難預測，胡智爲目前尚未登板，但本季對戰兄弟成績不盡理想；李其峰G3被列為不出賽名單，本季對兄弟後援5場、防禦率0、ERA僅0.60，數據相當不錯，或許能作為「開局投手」，但李其峰生涯未有先發紀錄，也降低扛「生死戰」的機會；郭俊麟則在G1後援2局無失分，用了30顆球，休2天後再登板先發可能性不是零。
⚾統一獅vs中信兄弟陣容
📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）
投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登
捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽
內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲
📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍季後挑戰賽賽程
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📍季後挑戰賽賽制
📍統一獅vs中信兄弟戰局分析
📍統一獅vs中信兄弟陣容
📍季後挑戰賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月9日
|17：05
|獅隊 1：4 兄弟
|洲際
|G2
|10月10日
|17：05
|兄弟 0：1 獅隊
|亞太
|G3
|10月11日
|17：05
|獅隊 4：2 兄弟
|洲際
|G4
|10月12日
|18：35
|獅隊 VS 兄弟
|洲際
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|季後挑戰賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：統一獅（2勝2敗） vs 中信兄弟（2勝2敗）
比賽時間：10月12日18：35
比賽場地：台中洲際棒球場
先發投手：未公布
中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。
勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。
依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。
🚩兄弟打線是否作出變動：兄弟前3場比賽打線完全「複製貼上」，除了首戰贏球外，G2、G3都落敗，前段棒次表現出色，但後段棒次無法串聯攻勢，導致得分效率不佳。平野惠一前役賽後表示，今日關鍵G4可能會做出打線異動。
🚩獅帝芬第三度登板可能性：獅帝芬可說是本系列賽事獅隊最關鍵的投手，G2中繼2局封鎖兄弟，G3更是臨危授命「拆彈」，還吃下3.1局，成為獅隊延長戰線的功臣。前役賽後獅帝芬喊話，若球隊需要，他能再次登板投球，林岳平則回應，等賽前戰力評估後再作打算。
🚩獅隊能否洗刷去年悔恨：自中職2022年啟用新賽制以來，史上僅出現過1次「讓2追3」的戲碼，獅隊正是去年苦主。若獅隊今日能再度擊退兄弟，將成為中職史上第2支創下驚奇的勁旅。
🚩兄弟先發可能人選：前3戰打完，雙方洋投都已亮相，前役賽後聯盟不公布投手，也讓比賽增添緊張感。若以戰力推估，兄弟推出鄭浩均機率較高，他在前3戰都未登板，G3更是被放在不可出賽名單，成為「生死戰」的先發機率較高。
🚩獅隊先發可能人選：與兄弟相比，獅隊的先發人選較難預測，胡智爲目前尚未登板，但本季對戰兄弟成績不盡理想；李其峰G3被列為不出賽名單，本季對兄弟後援5場、防禦率0、ERA僅0.60，數據相當不錯，或許能作為「開局投手」，但李其峰生涯未有先發紀錄，也降低扛「生死戰」的機會；郭俊麟則在G1後援2局無失分，用了30顆球，休2天後再登板先發可能性不是零。
📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）
投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登
捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽
內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲
📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網