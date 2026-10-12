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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（11）日在中職季後挑戰賽G3以4：2擊退中信兄弟，成功將戰局扳平成2勝2敗，今（12）日將進行關鍵G4「生死戰」，決定哪隊能晉級台灣大賽。自2022年季後賽新賽制啟用以來，過去4季僅出現過1次「讓2追3」的驚奇劇本，獅隊正是去年的最大苦主，遭到樂天桃猿逆轉淘汰。時隔一年，獅隊成為挑戰者，今日若能再度擊退兄弟，將寫下賽史第2次罕見紀錄。2021年底中職修改季後賽賽制，勝率較低的半季冠軍球隊需從季後挑戰賽打起，但自帶「保送1勝」優勢，採4戰3勝制。從2022年啟用以來，僅去年季後賽出現過G4「生死戰」，由年度第3名的樂天桃猿交手上半季冠軍統一獅，獅隊因賽制關係，自動取得一場保送勝，以1勝0敗開局面對桃猿。首戰獅隊靠著洋投獅帝芬（Jackson Stephens）7局失1分好投，加上林佳緯在7局下的致勝安打，以2：1險勝桃猿在系列賽「聽牌」，取得絕佳晉級優勢。G2前5局獅隊以6：2領先，桃猿卻在比賽後半段展開大反撲，6局下先追3分，8局下宋嘉翔更是擊出驚天追平轟，9局下加碼敲出再見安打，助桃猿延長戰線至G3。「背水一戰」的桃猿在G3推出黃子鵬先發，他主投5局失掉3分，牛棚莊昕諺、賴胤豪以及蘇俊璋聯手鎖死獅隊打線，加上自家打線在前4局就打爆獅隊洋投蒙德茲（Yohander Mendez），最終以9：3輕取獅隊，將戰局逼至關鍵G4，也是季後賽新制上路來首度出現「生死戰」。關鍵G4戰役，獅隊先發投手胡智爲繳出6局無失分好投，高塩將樹則中繼2局無失分，眼看台灣大賽門票就要到手，獅隊終結者陳韻文卻在9局上砸鍋，被代打的林智平擊出追平戰局的3分砲，延長賽10局上桃猿又攻下致勝分，最終以3勝2敗逆轉淘汰獅隊，上演精彩的「讓2追3」戲碼。時隔一年，獅隊從帶有1勝優勢的半季冠軍，變成以1敗開局的外卡球隊，雖然首戰以1：4吞敗，但G2、G3投打有效發揮，硬是將戰局追平，也讓季後挑戰賽連2年出現G4「生死戰」戲碼。若獅隊今日能再度贏球，將是繼去年桃猿後，中職史上第2支在季後賽演出「讓2追3」的球隊。