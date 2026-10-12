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韓國天團BIGBANG昨（11）晚剛結束一連三天的大巨蛋演唱會，沒想到居然有粉絲透露，第二天的演出中，坐前面的粉絲偷帶威士忌進場，邊看演出邊喝，想不到兩人不只喝醉，還直接吐出來，讓周圍的粉絲被嘔吐味洗禮，無法盡興享受音樂。一位粉絲透露自己坐在五樓507位置，坐在前面的情侶居然偷帶了兩罐威士忌進場，演唱會才剛開始他們就開始喝，超重的酒味讓周圍都感到非常不舒服，但因為大家都想把握這個跟偶像見面的日子，因此就沒有多慮。沒想到喝著喝著，男方居然率先喝醉了，拿著應援棒一直亂晃，甚至多次敲到前方粉絲的頭，搞得大家都很不爽，想不到接下來更誇張！男方直接爆吐在地上，兩人直接把酒瓶丟在地上，也沒善後就搖搖晃晃離場了。而留在位子上的嘔吐物獨自散發臭味，讓周圍粉絲不堪其擾，「一直影響到別人不說，還把場地弄的髒兮兮，還要大家看演唱會必須忍受嘔吐味，真的太過分了。」不僅如此，留言區有許多目擊民眾，表示兩人離場後，女方就蹲在男廁所吐了；且兩人面對工作人員詢問「是否喝醉」時，他們都說「沒有」，還在工作人員說要通報主辦時逃跑，不只造成工作人員困擾，還造成粉絲困擾，苦主比路邊的皮卡丘還多。「路邊的皮卡丘」意指《寶可夢》第一季動畫中的經典台詞，小智面對火箭隊想要搶皮卡丘時，說了一句「皮卡丘比路邊的野狗還多」，成為網路上經典迷因，也可以意指數量非常多、數不清。