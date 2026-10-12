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澤倫斯基支持能源停火 俄軍卻持續攻擊烏克蘭

川普要求烏克蘭換總統 澤倫斯基：停火60天就能選舉

川普施壓停止炸煉油廠 傳威脅切斷情報及武器供應

美國總統川普11日突然宣布，俄羅斯與烏克蘭已同意立即實施「能源停火」，停止攻擊彼此能源設施，但烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔支持停火，目前仍在等待美方提供協議細節，俄羅斯方面則尚未證實。針對川普日前要求烏克蘭更換總統的言論，澤倫斯基則強調，領導人應由烏克蘭人民自行決定。綜合路透社、CNBC等外媒報導，川普11日在自家社群平台Truth Social發文表示：「俄羅斯與烏克蘭戰爭的能源停火協議立即生效。雙方都已同意，不要違反協議！」不過，他並未說明停火的具體內容及執行方式，莫斯科也尚未對此作出回應。澤倫斯基表示，已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）討論川普的停火聲明。他隨後透過Telegram表示：「烏克蘭支持停火，重要的是俄羅斯也必須支持。我們正在等待美方提供詳細資訊。」然而，澤倫斯基在晚間談話中指出，俄軍仍持續空襲烏克蘭能源設施，包括第二大城哈爾科夫一座熱電聯產廠。烏克蘭官員證實，這起攻擊發生在川普宣布能源停火之後。事實上，澤倫斯基當天稍早才重申，烏克蘭願意停止攻擊俄羅斯煉油廠，但前提是俄方也必須停止攻擊烏克蘭能源基礎設施。「只要俄羅斯停止攻擊我們的能源設施，烏克蘭就準備停止攻擊俄羅斯煉油廠。」澤倫斯基強調，任何緩和局勢的措施都必須建立在雙方對等及實際保障的基礎上。川普10日曾公開要求烏克蘭更換領導人，批評澤倫斯基錯失多次與俄羅斯達成協議的機會，並警告烏方必須停止攻擊俄羅斯煉油廠。川普當時表示：「我建議他們找一位能夠達成協議的新領導人，因為他原本有很多機會達成協議，但不知為何始終沒有。」對此，澤倫斯基回應，只有烏克蘭人民有權決定國家領導人，但選舉必須在安全條件允許的情況下進行。澤倫斯基表示，「請告訴普丁，給我們兩個月、60天的全面停火，我們就會安排選舉。」烏克蘭自2022年俄羅斯全面入侵以來持續實施戒嚴，依現行法律，戒嚴期間不得舉行選舉。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也反駁川普言論，強調澤倫斯基正帶領國家捍衛獨立，並獲得烏克蘭人民支持，領導人的去留應由國民決定，而非外國政府。川普近期持續要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯能源設施，並將美國柴油價格高漲的部分責任歸咎於烏方。據知情人士透露，美方為施壓基輔，曾威脅中止與烏克蘭分享情報，以及透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制採購武器的安排。英國《金融時報》此前也曾報導相關消息，但白宮尚未對此作出回應。另一方面，川普9日宣布與普丁達成柴油供應協議，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應超過30萬公噸柴油，約相當於225萬桶燃料。川普希望藉此緩解能源價格上漲的壓力，尤其美國將於11月舉行期中選舉，燃油價格已成為共和黨面臨的政治問題。不過，澤倫斯基反駁柴油價格上漲應由烏克蘭負責的說法，強調全球都知道，中東戰爭才是推升能源價格的重要因素。他也批評美俄柴油協議恐為莫斯科提供更多戰爭資金，進一步危及烏克蘭人民。