周一開工咖啡提神必備！7-11今（12）日APP限定中杯精品馥芮白2杯120元，6折爽喝可寄杯，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券，形同另類線上寄杯；全家便利商店推出大杯美式、大杯拿鐵、霜淇淋買一送一優惠券，限時領取別錯過，4大超商省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限10月12日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品馥芮白2杯120元，6折（原價100元、特價60元）
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
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🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜10月12日至10月14日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾黑糖QQ撞奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜10月12日至10月14日
◾QQ鮮露紅／癮山烏龍2杯59元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾蘭韻梨山烏龍茶單杯特價39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵單杯特價49元，6.1折（原價80元）
📍APP優惠趣｜10月12日至10月16日
◾伯朗藝伎黑咖啡買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾十全葡萄醋飲買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾十全蘋果醋飲買1送1，5折（原價30元、特價15元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡39元，5折（原價75元、特價39元）至10月11日
🟡OK超商
📍門市｜限10月14日當天
◾極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡星巴克
10月12日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍APP｜限10月12日
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