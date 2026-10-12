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伊朗批美方回應不充分 部分條件仍未獲明確答覆

波斯灣停火協議破局 卡達持續居中斡旋

美國與伊朗針對重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的談判仍陷僵局。伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）11日表示，德黑蘭先前提出7項條件，承諾若美方同意，可在7天內恢復海峽正常航運，但美國透過卡達轉達的回應仍不充分。伊朗強調，在所有條件獲得滿足前，不會對美國開放海峽，也不會展開談判。根據路透社報導，伊朗在聯合國大會期間提出一項方案，表示只要美方滿足德黑蘭提出的7項條件，就能在7天內重新開放具有戰略重要性的荷姆茲海峽，恢復船舶正常通行。美國隨後透過卡達居中協調，向伊朗傳達回覆。雷札伊11日表示，美國雖然接受部分條件，但對其他要求的回應仍不明確，華府必須進一步釐清德黑蘭關切的問題。他稱，「我們向美國提出7項條件，並明確告知，在這些條件獲得滿足之前，荷姆茲海峽不會對美國開放，也不會進行任何談判。」他進一步表示，伊朗目前「已不再處於回應美國的階段」，強調下一步應由華府針對尚未釐清的條件作出說明。不過，報導並未揭露伊朗提出的7項條件具體內容。白宮也尚未回應路透社的置評請求。伊朗9月底曾表示，已收到美國對最新停火提案的回覆，試圖恢復先前破局的波斯灣停火協議。不過，美國總統川普在數天前才公開表示，已拒絕伊朗提出的方案。目前卡達及其他調停國仍持續在華府與德黑蘭之間傳遞訊息，希望促成雙方停止衝突，並讓荷姆茲海峽恢復通航。荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球最重要的能源運輸航道之一。今年2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊、戰爭爆發前，全球約五分之一的石油及液化天然氣經由這條水道運輸。