中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近期台灣天氣呈現日夜溫差明顯的型態，白天高溫可達35度，清晨則受到輻射冷卻影響，部分地區氣溫降至18度以下，今晨平地最低溫為新竹關西以16.5度。今（12）日、明（13）日水氣減少，各地大致晴朗穩定，早晚偏涼、白天暖熱；中央氣象署則指出，周三起東北季風再度增強，北部及東半部降雨機率提高。至於第28號強烈颱風「小熊」，目前已過強度巔峰，持續朝日本東方海域移動，對台灣沒有威脅，但菲律賓東方、關島附近仍有熱帶擾動發展的可能。
今晨輻射冷卻發威！新竹關西僅16.5度 各地晴朗穩定
吳德榮表示，昨（11）日全台各地最高氣溫約落在32至35度，白天仍算炎熱。到了今（12）日清晨，各地天氣晴朗，不過受輻射冷卻作用影響，部分平地氣溫明顯下降。
截至清晨4時52分，縣市平地最低溫前三名依序為新竹縣關西鎮16.5度、苗栗縣西湖鄉17.9度，以及新北市石碇區18.2度；其他地區平地最低氣溫約在18至22度之間，早出門仍要留意涼意。
根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近水氣減少，各地天氣大致晴朗穩定，白天氣溫偏暖熱，早晚則較為舒適偏涼。降雨方面，花東地區及南部山區午後仍不排除出現局部短暫雨。
今日各地氣溫方面，北部約18至31度、中部20至35度、南部22至35度、東部19至34度，中南部白天高溫仍可達35度，民眾外出應留意日曬及溫差變化。
周三東北季風增強！北部、東半部留意短暫陣雨
吳德榮透露，周三至周日（14日至18日）東側海面的水氣將略為增加，東半部有局部短暫雨的機率，西半部則大致維持晴朗穩定。北部白天較為舒適，南部仍偏熱，各地早晚普遍偏涼。
氣象署則指出，下一波東北季風預計周三增強、周四減弱，期間水氣稍微增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區可能出現局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，中南部山區仍有局部短暫陣雨的機會。
強颱小熊轉向日本東方！菲律賓、關島附近仍有熱帶擾動
颱風動態方面，吳德榮根據氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」表示，第28號強烈颱風小熊目前位於日本東南方海面，強度已經過了巔峰，移動方向逐漸由北轉向東北，持續沿著大迴轉路徑前進，預估對台灣沒有威脅。
氣象署說明，小熊颱風升格為強烈颱風後，路徑持續北轉，朝日本東方海域移動。由於接下來將進入高緯度地區，海面溫度降低，加上風切增強，不利颱風維持強度，預料未來幾天將逐漸減弱。
不過，菲律賓東方及關島附近海面目前仍處於低壓帶影響範圍，未來一周不排除有熱帶擾動發展，後續是否進一步增強為颱風，仍有待持續觀察。
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吳德榮表示，昨（11）日全台各地最高氣溫約落在32至35度，白天仍算炎熱。到了今（12）日清晨，各地天氣晴朗，不過受輻射冷卻作用影響，部分平地氣溫明顯下降。
截至清晨4時52分，縣市平地最低溫前三名依序為新竹縣關西鎮16.5度、苗栗縣西湖鄉17.9度，以及新北市石碇區18.2度；其他地區平地最低氣溫約在18至22度之間，早出門仍要留意涼意。
根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近水氣減少，各地天氣大致晴朗穩定，白天氣溫偏暖熱，早晚則較為舒適偏涼。降雨方面，花東地區及南部山區午後仍不排除出現局部短暫雨。
今日各地氣溫方面，北部約18至31度、中部20至35度、南部22至35度、東部19至34度，中南部白天高溫仍可達35度，民眾外出應留意日曬及溫差變化。
吳德榮透露，周三至周日（14日至18日）東側海面的水氣將略為增加，東半部有局部短暫雨的機率，西半部則大致維持晴朗穩定。北部白天較為舒適，南部仍偏熱，各地早晚普遍偏涼。
氣象署則指出，下一波東北季風預計周三增強、周四減弱，期間水氣稍微增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區可能出現局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，中南部山區仍有局部短暫陣雨的機會。
颱風動態方面，吳德榮根據氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」表示，第28號強烈颱風小熊目前位於日本東南方海面，強度已經過了巔峰，移動方向逐漸由北轉向東北，持續沿著大迴轉路徑前進，預估對台灣沒有威脅。
氣象署說明，小熊颱風升格為強烈颱風後，路徑持續北轉，朝日本東方海域移動。由於接下來將進入高緯度地區，海面溫度降低，加上風切增強，不利颱風維持強度，預料未來幾天將逐漸減弱。
不過，菲律賓東方及關島附近海面目前仍處於低壓帶影響範圍，未來一周不排除有熱帶擾動發展，後續是否進一步增強為颱風，仍有待持續觀察。