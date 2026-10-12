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星巴克星巴克客製化收費今上路！最新規定一次看

「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」、「濃縮咖啡升級特選濃縮咖啡或多加一份濃縮咖啡，加15元」、「飲品加入風味糖漿，總計6種口味糖漿，每項限一份，加15元」

▲台灣星巴克最近在官網貼出最新公告，客製化服務飲品要收費，其中「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」。（圖/台灣星巴克官網）

8匙抹茶那堤走入歷史喝不到了！星巴克客製化收費官方回應曝光

也宣告6匙、8匙加厚醇濃抹茶那堤不僅免錢正式走入歷史，未來就算有錢也喝不到。

星巴克客製化收費惹火常客！店員跪求：不要對我們大小聲

「公司的政策真的跟我們一點關係都沒有.....拜託大家今天開始不要對我們大小聲、擺臭臉」、「光是想到今天上班要跟客人解釋少冰要補滿要多收15元，會面臨到什麼眼神就覺得心好累，拜託大家不要為難我們」

▲星巴克客製化收費最新政策從公布後，幾乎整個週末都在社群掀起話題，店員心累表示：「拜託不要對我們大小聲。」（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克早在台灣沒有優勢！行銷專家：可能流失固定客群

星巴克如今已不像過去在台灣市場具有絕對優勢

星巴克客製化收費新政策，是把過去客群視為是附帶服務的項目變成付費服務