星巴克「客製化收費新政策」今（12）日正式上路，台灣星巴克在官網最新公告，即日起將調整部分客製化服務收費，包括飲料去冰、少冰補滿牛奶或者補飲料的話，每項加收15元，還有包括加鮮奶油、抹茶液等也是要加收15元，也就是說，過往大家愛喝的醇濃抹茶那堤想要加厚都會點的6匙、8匙抹茶液免錢走入歷史。《NOWNEWS》也特別整理星巴克最新客製化收費規定、官方回應、消費者反彈聲音看法、店員心聲以及專家說法，提供民眾一文看懂這次話題討論。
星巴克星巴克客製化收費今上路！最新規定一次看
台灣星巴克最近在官網貼出最新公告表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，感謝您的理解與支持。」
從官方貼出的客製化收費標準圖卡，即日起「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」、「濃縮咖啡升級特選濃縮咖啡或多加一份濃縮咖啡，加15元」、「飲品加入風味糖漿，總計6種口味糖漿，每項限一份，加15元」；如果要升級成「燕麥奶」或者「杏仁堅果奶」加收20元；飲品要加入高蛋白雲朵香草風味、可可風味一份則要加60元。
8匙抹茶那堤走入歷史喝不到了！星巴克客製化收費官方回應曝光
而這樣的規定，也讓過去許多人愛喝星巴克的「醇濃抹茶那堤加厚」如今也不能免費喝，過往在社群不少人推薦醇濃抹茶那堤可以免費加6匙、8匙抹茶液增加濃度，讓許多抹茶控長年來都愛上，不過新規定上路之後，飲品如果要加入風味糖漿就要加上15元，而且每項只能加一份，也宣告6匙、8匙加厚醇濃抹茶那堤不僅免錢正式走入歷史，未來就算有錢也喝不到。
《NOWNEWS》也實際詢問星巴克官方，官方回應則跟官網公告一樣，沒有多談新政策實行原因，僅表示：「為維持最佳風味比例與品質，部分飲品不提供客製化調整服務，原飲品甜度可依個人喜好提供減量服務，如需額外添加配料以及糖漿，請參考額外添加區。」
星巴克客製化收費惹火常客！店員跪求：不要對我們大小聲
星巴克客製化收費最新政策從公布後，幾乎整個週末都在社群掀起話題，不少常客被惹怒表示：「坊間飲料店去冰、少冰、微冰也都會補滿，也沒多收錢，到底為什麼星巴克要收這$15」、「真的不懂這麼大的品牌，連補滿都要收這個錢是什麼心態，我是花錢買咖啡不是買冰塊」、「漲價我可以接受，但用這種方式去變相漲價，感受真的很差」、「而且客製化還有限制，不是你加錢就能做你想要的飲料喔！不知道在想什麼。」
由於反彈聲浪很大，不少星巴克店員也發文吐露心聲：「公司的政策真的跟我們一點關係都沒有.....拜託大家今天開始不要對我們大小聲、擺臭臉」、「光是想到今天上班要跟客人解釋少冰要補滿要多收15元，會面臨到什麼眼神就覺得心好累，拜託大家不要為難我們」、「已經可以想像到今天客人點少冰或去冰，跟他說要加錢之後，那個臭臉了，原本的習慣被剝奪，還要聽店員解釋一大堆，是我也會超不爽，但祝福各位同事們了。」
星巴克早在台灣沒有優勢！行銷專家：可能流失固定客群
《NOWNEWS》實際訪問行銷專家王福闓看法，他認為，星巴克如今已不像過去在台灣市場具有絕對優勢，消費者有更多咖啡品牌可選擇，不能只靠品牌名氣讓顧客接受調價。當客製化服務開始逐項收費，部分對價格敏感的消費者可能會重新思考：「是否一定非到星巴克消費不可」。
王福闓說，星巴克客製化收費新政策，是把過去客群視為是附帶服務的項目變成付費服務，對星巴克來說可能有機會提高客單價且更有效空間使用效率，但對於習慣免費客製化的消費者來說，有權益被回收的感受，新政策能否成功，關鍵在於增加的營收是否足以彌補流失客群帶來的損失，「這場賭局的勝負，最終取決於消費者是否仍然相信，星巴克值得多付的那份溢價。」
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台灣星巴克最近在官網貼出最新公告表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，感謝您的理解與支持。」
從官方貼出的客製化收費標準圖卡，即日起「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」、「濃縮咖啡升級特選濃縮咖啡或多加一份濃縮咖啡，加15元」、「飲品加入風味糖漿，總計6種口味糖漿，每項限一份，加15元」；如果要升級成「燕麥奶」或者「杏仁堅果奶」加收20元；飲品要加入高蛋白雲朵香草風味、可可風味一份則要加60元。
而這樣的規定，也讓過去許多人愛喝星巴克的「醇濃抹茶那堤加厚」如今也不能免費喝，過往在社群不少人推薦醇濃抹茶那堤可以免費加6匙、8匙抹茶液增加濃度，讓許多抹茶控長年來都愛上，不過新規定上路之後，飲品如果要加入風味糖漿就要加上15元，而且每項只能加一份，也宣告6匙、8匙加厚醇濃抹茶那堤不僅免錢正式走入歷史，未來就算有錢也喝不到。
《NOWNEWS》也實際詢問星巴克官方，官方回應則跟官網公告一樣，沒有多談新政策實行原因，僅表示：「為維持最佳風味比例與品質，部分飲品不提供客製化調整服務，原飲品甜度可依個人喜好提供減量服務，如需額外添加配料以及糖漿，請參考額外添加區。」
星巴克客製化收費惹火常客！店員跪求：不要對我們大小聲
星巴克客製化收費最新政策從公布後，幾乎整個週末都在社群掀起話題，不少常客被惹怒表示：「坊間飲料店去冰、少冰、微冰也都會補滿，也沒多收錢，到底為什麼星巴克要收這$15」、「真的不懂這麼大的品牌，連補滿都要收這個錢是什麼心態，我是花錢買咖啡不是買冰塊」、「漲價我可以接受，但用這種方式去變相漲價，感受真的很差」、「而且客製化還有限制，不是你加錢就能做你想要的飲料喔！不知道在想什麼。」
由於反彈聲浪很大，不少星巴克店員也發文吐露心聲：「公司的政策真的跟我們一點關係都沒有.....拜託大家今天開始不要對我們大小聲、擺臭臉」、「光是想到今天上班要跟客人解釋少冰要補滿要多收15元，會面臨到什麼眼神就覺得心好累，拜託大家不要為難我們」、「已經可以想像到今天客人點少冰或去冰，跟他說要加錢之後，那個臭臉了，原本的習慣被剝奪，還要聽店員解釋一大堆，是我也會超不爽，但祝福各位同事們了。」
《NOWNEWS》實際訪問行銷專家王福闓看法，他認為，星巴克如今已不像過去在台灣市場具有絕對優勢，消費者有更多咖啡品牌可選擇，不能只靠品牌名氣讓顧客接受調價。當客製化服務開始逐項收費，部分對價格敏感的消費者可能會重新思考：「是否一定非到星巴克消費不可」。
王福闓說，星巴克客製化收費新政策，是把過去客群視為是附帶服務的項目變成付費服務，對星巴克來說可能有機會提高客單價且更有效空間使用效率，但對於習慣免費客製化的消費者來說，有權益被回收的感受，新政策能否成功，關鍵在於增加的營收是否足以彌補流失客群帶來的損失，「這場賭局的勝負，最終取決於消費者是否仍然相信，星巴克值得多付的那份溢價。」