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▲1. 老將內野手羅哈斯（Miguel Rojas，圖）回到道奇國聯冠軍賽名單，左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）也入列補強投手深度。（圖／美聯社／達志影像）

連續2年上演道奇對決釀酒人的國聯冠軍賽，今（12）日將在密爾瓦基主場展開G1，道奇由強投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥，強碰釀酒人火球新星米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）。賽前道奇公布國聯冠軍賽26人名單，南韓好手金慧成遭到割捨，老將羅哈斯（Miguel Rojas）回歸，多帶一名左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）。道奇在分區系列賽以3勝1敗淘汰勇士，連續2年闖進國聯冠軍賽。面對7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇調整26人名單配置，預計帶上13名野手與13名投手，比分區系列賽少帶1名野手、多帶1名投手。因此，前一輪進入分區賽名單的南韓內野手金慧成成為被割捨人選。金慧成在分區系列賽僅出賽1場，於G4第9局上場替補守備，並未獲得打擊機會。現年27歲的金慧成去年隨道奇奪下世界大賽冠軍，但今年開季在守備位置競爭中落敗，從3A出發。後來因貝茲（Mookie Betts）受傷，金慧成獲得重返大聯盟機會，本季在大聯盟出賽43場，繳出1轟、11分打點、攻擊指數0.651的成績。不過，金慧成5月底再度遭下放後，例行賽期間未再回到大聯盟。道奇在分區系列賽看中他的守備多功能性與腳程，將他放進26人名單，但進入國聯冠軍賽後，球隊選擇增加投手深度，金慧成也成為名單調整下的犧牲者。道奇老將內野手羅哈斯先前因傷缺席分區系列賽部分賽事，不過這次確定進入國聯冠軍賽名單。羅哈斯的回歸，也讓道奇內野替補與守備調度有更多選擇。投手方面，道奇多帶的1人是26歲左投羅布列斯基。他本季首度入選明星賽，例行賽出賽28場，其中22場先發，合計投140局，送出118次三振，拿下12勝2敗、防禦率3.66，ERA+為115。面對7戰4勝制系列賽，道奇增加一名可長局數支援的左投，也能讓牛棚調度更有彈性。