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路人朝車隊比中指 沈伯洋反讚「比得很好、很直」

經過馬偕醫院主動關麥 沈伯洋提醒王世堅「這邊是醫院」

逾2000輛機慢車跟隨 直播一度突破6萬人

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（11）晚啟動首場「台北大洋流」車隊掃街，從中山、大同區一路前進，支持者一路擁護，官方YouTube直播也一度超過6萬人同時觀看，不過車隊行進途中也遇到不同立場民眾朝車隊比中指。經幕僚在車上提醒「捷運站那邊有一個比中指的」，沈伯洋聽完不但沒有動怒，反而笑稱「比超直的，超厲害的」，還接著說「他比得很好，他比得很直，超強！」引發網友討論。沈伯洋昨日下午啟動首次「台北大洋流」大型車掃，與競總副主委王世堅同車，車隊行經中山、大同區，沿途向民眾揮手拜票。不過，車隊行進途中也遇到不同立場民眾表達不滿。直播收音收到幕僚向沈伯洋表示，「捷運站那邊有一個比中指的」，沈伯洋聽完則笑回：「比超直的，超厲害的。他比得很好，他比得很直，超強！」這段原本只是沈伯洋與身邊工作人員的對話，卻意外透過官方直播一起播出。網友發現後紛紛留言笑稱「到底誰車掃會誇人家比中指比得很好啦！」也有人認為他的反應「EQ真的好」、「一笑置之」。除了被路人比中指的插曲，直播中也可聽到，當車隊行經馬偕醫院附近時，團隊將宣傳麥克風關閉，主動降低音量、避免聲音影響院區，沈伯洋向王世堅解釋「這邊是醫院」，王世堅隨即回應「喔對，這邊是馬偕」。首場「台北大洋流」昨晚從迪化污水處理廠附設休閒運動公園附近出發，終點前往大龍峒保安宮，王世堅與沈伯洋同車，在地議員及參選人也隨隊拜票。線上直播更吸引大量觀看，沈伯洋官方YouTube頻道一度有超過6萬人同時在線觀看。