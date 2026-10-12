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沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）接連遭到攻擊，10日空襲造成的死亡人數已增至13人，另有超過300人受傷，11日機場再度遇襲，第四航廈發生火災並傳出多人受傷。葉門親伊朗的胡塞武裝（Houthis）同日宣稱，已對沙烏地境內多處機場及能源設施發動飛彈、無人機攻擊，並警告若沙國持續介入葉門戰事，未來將發動更猛烈的攻勢。根據路透社報導，沙烏地領導的葉門聯軍11日表示，一枚不明飛行物擊中利雅德哈立德國王國際機場第四航廈，引發火災。沙國民航主管機關證實有人受傷，但尚未公布確切人數，機場損害情況仍在評估中。聯軍另指出，沙國防空系統在哈立德國王國際機場附近攔截一枚巡弋飛彈，並於東部省成功攔截及摧毀一架無人機。利雅德機場10日遭攻擊，已是當週第三次遇襲。沙烏地國營電視台公布的畫面顯示，當時大批準備前往伊斯蘭教聖地朝聖的旅客正在登機門附近排隊，突然一道橘色火光閃現，現場民眾驚慌奔逃，部分天花板結構疑似坍塌。機場在攻擊後關閉，航班運作受到嚴重影響。沙烏地當局原先公布12人死亡，印度駐利雅德大使館11日證實，一名在攻擊中受傷的印度公民不幸身亡，使死亡人數增至13人，另有超過300人受傷。罹難者包括4名沙烏地公民，其餘為外籍人士。此前同一週的另外兩次機場攻擊，已造成4人死亡，其中一次還導致停放在停機坪上的沙烏地民航客機嚴重受損。胡塞武裝軍事發言人沙里（Yahya Saree）11日透過電視演說，宣稱對10日利雅德機場攻擊負責，並表示組織還鎖定沙烏地東部省達曼（Dammam）的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport），以及沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的兩處設施。沙里聲稱，胡塞武裝動用彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機發動多波攻擊，並表示部分能源設施遭到直接命中，引發火災。不過，沙烏地政府及阿美石油公司尚未回應相關說法，設施受損程度也無法獨立證實。沙國民航主管機關則證實，達曼法赫德國王國際機場11日晚間遭到攻擊，目前正在進行設施損害評估與安全檢查。一名當時搭乘飛機、正在達曼機場滑行的目擊者向路透社表示，當地時間晚間8時30分左右，看到一枚飛行物擊中數架停放飛機附近的停機坪，隨後起火。班機因此返回登機門，乘客下機後被要求離開。航班追蹤網站Flightradar24顯示，達曼機場當天有多架航班延誤或取消。沙烏地近期加強介入葉門戰事，在胡塞武裝上個月奪取紅海沿岸戰略要地後，沙國不僅對胡塞武裝發動空襲，也支持葉門政府軍展開反攻。胡塞武裝11日宣稱，沙烏地過去24小時對葉門境內發動124次空襲。胡塞控制的葉門外交部並透過旗下媒體警告：「除非沙烏地停止侵略及干涉葉門，否則更糟糕的事情還在後頭。」美國總統川普10日也表示，華府正考慮加入沙烏地對胡塞武裝的軍事行動。這場衝突被視為今年2月美國與以色列對伊朗發動戰爭後，區域戰火進一步外溢的結果。另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，已向沙烏地外交部長表達，德黑蘭願意協助促進沙國與葉門之間的對話。