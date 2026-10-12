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NBA衛冕軍紐約尼克開季前出現續約隱憂，明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）對球團暫緩延長合約談判感到不滿。他受訪直言，得知尼克不會在球季初期談續約讓他「非常失望」，雖然明白這是生意，但也強調球隊還有場上的任務要完成。根據《The Athletic》記者愛德華茲（James Edwards III）報導，唐斯在談到尼克先前聲明時表示：「這對我來說是新聞，至少可以說我非常失望。」尼克日前發出聲明，表示球團「不會在本季稍晚以前談判延長合約」。這也代表唐斯即使具備提前續約資格，短期內仍無法與球隊完成新約。唐斯也補充：「我們就把明顯的事說清楚，這是生意，但我們在球場上也有事情需要處理。」30歲的唐斯目前具備簽下4年2.76億美元延長合約的資格。不過，根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克最近提出的合約約為4年2億美元，與唐斯可簽下的最高價碼有明顯落差。唐斯本季薪資為5700萬美元，2027-28賽季則握有價值6110萬美元的球員選項。換言之，他短期內沒有立即離隊壓力，但若雙方對長約價值認知差距持續存在，仍可能成為衛冕軍球季中的不穩定因素。尼克不只唐斯一人面臨續約問題，哈特（Josh Hart）、麥克布萊德（Miles McBride）與柯雷克（Tyler Kolek）今年也都具備延長合約資格。對球團來說，如何在保留爭冠核心與控制薪資總額之間取得平衡，將是管理層的重要考驗。尼克老闆多蘭（James Dolan）先前曾表示，球團不會進入限制嚴格的「第二土豪線」。這也讓唐斯續約案更複雜，因為一旦尼克給出頂薪延長合約，未來補強彈性與陣容操作空間都可能受到影響。其實在訓練營開始時，唐斯就曾對能否在開季前完成續約表達疑慮，當時他表示：「在這種情況下，沒有什麼舒服可言。」尼克上季奪下NBA總冠軍後，本季目標當然是挑戰連霸。不過，唐斯續約談判卡關，也讓衛冕軍在場外多了一道壓力。若球團選擇延到季中才重啟談判，唐斯的表現、球隊戰績與薪資結構，都可能影響最終合約價碼。