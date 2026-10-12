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NBA中國賽澳門站第2戰，達拉斯獨行俠以132：115擊敗休士頓火箭，最大焦點是明星後衛厄文（Kyrie Irving）睽違586天重返賽場。他此役替補出賽22分鐘，13投6中攻下全場最高17分，賽後坦言復出前情緒相當複雜，也很高興終於把第一場比賽「完成了」。厄文上一次正式出賽已是2025年3月3日，當時他左膝前十字韌帶撕裂，導致整個2025-26賽季報銷。之後復健過程又因12月小腿二級拉傷延後，讓這次在澳門中國賽復出更具意義。獨行俠總教練梅伊（Dusty May）特別在比賽第一波進攻為厄文設計戰術，厄文也把握機會直接攻擊籃框。他賽後表示：「賽前有很多情緒，很感謝梅伊第一個戰術就叫給我。我當時已經決定要攻擊，看到底線有空檔，能先把這件事完成，感覺很好。」厄文也透露，自己曾不斷想像復出戰會如何進行，「我一直想像它會怎麼發生，也夢過它會怎麼發生。我很高興終於把這件事完成了。」厄文此役替補出賽22分鐘，13投6中，攻下全場最高17分，展現久違的進攻節奏。雖然獨行俠先前在澳門對火箭的首場季前賽並未讓他上場，目的就是逐步讓這位9屆全明星後衛回到輪替，但他第二戰的狀態明顯比預期更好。梅伊賽後坦言：「他離開這麼久之後，我沒想到他能打得這麼好，主要是比賽節奏的問題。這只能證明他付出了多少努力。」對34歲的厄文來說，這場比賽不是單純的季前賽，而是漫長復健後重新確認身體與比賽感覺的一戰。他表示，能夠再次在高水準比賽中發揮，感覺非常棒。「能在高水準下表現，這感覺太好了。」厄文說，「我讓自己保持謙卑，同時也努力保持侵略性，試著讓自己再次看起來像原本的我。」獨行俠最終以132：115擊敗火箭，厄文復出狀態也成為球隊季前賽最大收穫。