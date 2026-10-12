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衛冕軍洛杉磯道奇今（12）日迎來國聯冠軍賽G1，將在客場對決密爾瓦基釀酒人。賽前道奇先發打線出爐，日本巨星大谷翔平將擔任第4棒指定打擊。大谷在分區系列賽打擊率僅1成54，沒有長打與打點，不過賽前打擊練習狀況回溫，還敲出飛行距離達140公尺的特大號全壘打。大谷翔平在國聯分區系列賽對勇士表現不理想，4場比賽合計13打數僅2安打，打擊率0.154、攻擊指數0.421，沒有長打、沒有打點，另吞下4次三振。為了幫助他擺脫低潮，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在系列賽期間多次調整棒次，從例行賽主要擔任第1棒，改排第2棒、第5棒與第4棒。進入國聯冠軍賽G1，道奇仍選擇讓大谷擔任第4棒指定打擊，顯示球隊不打算因短期低潮將他移出核心位置。道奇今天將面對釀酒人火球王牌米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），大谷能否在系列賽首戰找回擊球節奏，也成為比賽最大看點之一。大谷昨天在戶外進行打擊練習，總共揮棒71次，其中6球飛越全壘打牆，包括一發飛行距離達140公尺的特大號全壘打。更值得注意的是，大谷許多擊球都飛向中外野與反方向，顯示他並非單純想靠拉打找回長打，而是試圖重新掌握揮棒軌道與擊球點。面對米蕭羅斯基的高速球，道奇也替大谷安排針對性訓練。練習接近尾聲時，大谷刻意將站位向前移動，縮短自己與發球機的距離，模擬更快的球速與反應時間，提前適應釀酒人王牌的火球壓迫感。羅伯斯賽前談到大谷狀況時表示：「他的揮棒狀況很棒，能善用整個球場的空間擊球，這點很不錯。如果一心想打全壘打而刻意去做拉打，就會更難確實擊中球。可以看出他縮小了揮棒幅度，也試著讓球更靠近自己再出棒。」對於大谷即將面對米蕭羅斯基，羅伯斯也坦言，要從這名火球右投手中敲出長打並不容易，因此大谷更需要回到基本功，而不是急著用一棒改變比賽。羅伯斯說：「對翔平來說，我認為最重要的就是回歸基本功。對他目前的狀態，我有不錯的感覺。當然他還沒100%恢復，但我認為他已經處於足以應付比賽的狀態。現在他必須回到最簡單的想法，好好選球，打出高品質的打席。」