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內蒙古、湖南、廣東接連示警 中國加強鼠疫防治宣導

俄國女研究員離奇死亡 WHO：尚無疫情擴散跡象

俄羅斯西伯利亞伊爾庫次克一名28歲防鼠疫研究所女員工日前因不明原因肺炎死亡，引發肺鼠疫及實驗室感染疑雲。儘管俄羅斯官方否認當地爆發鼠疫，中國多地疾病預防控制單位近日卻接連發布防疫提醒，其中與俄羅斯接壤的內蒙古滿洲里市更召開專門會議，警告俄羅斯邊境不明原因肺炎的輸入風險仍然存在，引發外界關注。綜合媒體報導，滿洲里市疾病預防控制中心8日召集鼠疫防治、流行病學調查、消毒及緊急應變等部門，針對中國境內外鼠疫疫情進行風險評估，並將俄羅斯伊爾庫次克州近期發生的不明原因肺炎事件列為重點。會議分析跨境人員往來、貨物運輸及季節變化等因素，認為相關疫情輸入風險持續存在，要求提高監測預警能力，並加強與口岸、海關等部門合作，落實秋冬季傳染病防控措施。除了滿洲里市，同樣位於內蒙古的呼倫貝爾市疾控中心10日也發布鼠疫防控風險提示，提醒民眾及往返俄羅斯遠東地區的人員注意感染風險。呼倫貝爾市本身就是鼠疫自然疫源地，加上與俄羅斯接壤、跨境往來頻繁，因此地方疾控單位強調，仍須維持必要的疾病監測及防護措施。距離俄羅斯較遠的湖南省疾控中心，也於9日針對鼠疫傳播途徑、症狀及防治方式進行衛教宣導，廣東省疾病預防控制局同日亦發布相關資訊。中國疾控專家指出，鼠疫是由「鼠疫耶爾森菌」引起的傳染病，主要透過染疫跳蚤叮咬、接觸感染動物，以及肺鼠疫患者的呼吸道飛沫傳播。其中，肺鼠疫可能出現高燒、咳嗽、咳血及呼吸困難等症狀，病情惡化速度快，但目前已有有效抗生素可供治療，及早就醫能大幅降低死亡風險。疾控單位也提醒，前往鼠疫自然疫源地區時，應避免接觸野生鼠類、旱獺及其屍體；若出現疑似症狀，應立即就醫，並主動告知旅遊及動物接觸史。這波防疫關注源於俄羅斯伊爾庫次克防鼠疫研究所28歲女員工希皮洛娃（Daria Shipilova）10月2日因嚴重肺炎死亡。由於死者任職於研究高風險病原體的機構，外界一度懷疑她可能因實驗室事故感染肺鼠疫，甚至傳出其他員工染病的消息。不過，俄羅斯官方否認相關說法，表示調查並未發現與實驗室操作有關的事故證據，經過大量檢測也未驗出危險病原體，相關接觸者已接受醫學觀察。世界衛生組織（WHO）10日表示，希皮洛娃的確切死因仍待釐清，俄羅斯目前沒有正式通報鼠疫確診病例，也尚未發現與事件有關的持續傳播跡象。除了中國，與俄羅斯接壤的蒙古國也加強邊境健康監測，以防範潛在的跨境傳染病風險。