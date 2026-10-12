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謝長廷憶28年前翻轉高雄 喊「高雄能、台北也能」

原以為王世堅會拉小提琴 拿陶笛獨奏〈快樂的出帆〉

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（11）日舉辦首場「台北大洋流」車掃，晚間抵達大同區保安宮舉行政見宣講，出生於大同區的前行政院長謝長廷驚喜現身助陣，更談起28年前參選高雄市長的經驗，直言當年的高雄同樣被認為「深藍」，最終仍成功翻轉，因此喊出「高雄能，台北也能」，強調「洋流一旦起來，沒什麼深藍的」。致詞尾聲，謝長廷提到原本以為王世堅會帶小提琴來合奏，沒想到王世堅竟帶了一把「雷神之槌」，他只好用陶笛獨奏〈快樂的出帆〉，台下支持者也跟著旋律大合唱，場面溫馨。「台北大洋流」昨晚首場車掃深入中山、大同區，終點抵達大龍峒保安宮會場。謝長廷以特別來賓身分登台時表示，他就是在大同區出生，因此「洋流號」來到大同區，一定要來看看。謝長廷提到，日前有民調顯示沈伯洋在大同區落後，他當場反問台下「你們相信嗎？」支持者立即高喊「不相信！」謝長廷笑稱，「不能說人民不理性，那是民調不可信啦！」談到選舉翻轉，謝長廷表示，他對「改變市政的氣氛」相當熟悉，28年前的高雄市也被認為是深藍城市，後來由他成功翻轉。他形容，當時高雄市民都帶著強烈使命感，如今看到沈伯洋的選戰，也讓他想起當年的氣氛。謝長廷因此喊話「高雄能，台北也能」，並直言「台北深藍是騙人的」，認為只要支持力量逐漸匯集，「洋流一旦起來，沒有什麼深藍」，原本擋住、不通的地方，都可能隨著力量集結而「順起來」。致詞尾聲，謝長廷也笑說，團隊擔心他講話「脫線」，甚至怕他喊「凍蒜」時一不小心喊成「阿扁凍蒜」，因此乾脆叫他少講一點、改吹陶笛，因此他特別帶陶笛來，「如果要吹陶笛，一定要叫王世堅拉小提琴」，但沒想到王世堅根本沒有帶小提琴，反而「帶了一隻槌子來」。謝長廷接著真的拿出陶笛，表示既然沒有小提琴合奏，就由自己替「大洋流號」補上樂聲，現場吹奏〈快樂的出帆〉，表示「快樂地出航，大船入港回來，就是享受奮鬥的成果」。而陶笛聲響起，台下支持者跟著旋律揮舞旗幟、打拍子，演奏過程中更直接加入歌聲，原本謝長廷一人的陶笛演奏，最後變成台上、台下共同完成的合唱。而這段畫面透過直播曝光後，也在留言區引發討論，有人看到謝長廷現身，立刻聯想到他過去翻轉高雄的經歷，稱「高雄市長從深藍的改變就是謝長廷開始，高雄能、台北也能」、「翻轉深藍的大前輩」、「第一個翻轉高雄的人」；也有人看到他吹陶笛，笑稱「謝長廷可是有街頭藝人證照的！」、「吹陶笛也太歡樂」、「大家真的使出渾身解數」、「怎麼這麼歡樂啦！」，還有人直呼「我媽超愛」、「哇大神獸登場了！」