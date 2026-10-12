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洛杉磯道奇今（12）日迎來國聯冠軍賽G1，日本巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）擔任第4棒指定打擊，賽前進場時也成為客場焦點。社群影片中，大谷戴著耳機、低頭走進密爾瓦基主場美國家庭球場（American Family Field），遭到現場球迷噓聲伺候；而他此役也將挑戰終結連續102打席沒有全壘打的低潮。道奇官方Instagram賽前發布球員抵達球場影片，並寫下「NLCS開幕」。影片中，大谷穿著黑色T恤、牛仔褲，頭戴耳機走進密爾瓦基主場美國家庭球場（American Family Field），表情相當專注。這場比賽是道奇與釀酒人連續2年在國聯冠軍賽交手。去年道奇橫掃釀酒人，最終完成世界大賽2連霸；今年釀酒人以本季大聯盟最佳戰績之姿捲土重來，也讓系列賽首戰更具火藥味。大谷在國聯分區系列賽對勇士表現不理想，4場比賽合計13打數僅2安打，打擊率0.154，沒有長打、沒有打點，另吞下4次三振。若從長打火力來看，他上一次開轟已是8月18日對落磯敲出的本季第30轟，至今已連續102打席沒有全壘打。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在分區系列賽期間曾多次調整大谷棒次，從例行賽常見的第1棒，改排第2棒、第5棒與第4棒。進入國聯冠軍賽首戰，道奇仍讓大谷擔任第4棒指定打擊，顯示球隊仍期待他在核心棒次扛起長打威脅。釀酒人G1先發米肖羅斯基是今年國聯最受矚目的火球投手之一，身高201公分，最大武器是從高角度投出的剛猛速球。他本季6月26日面對小熊時，曾投出105.5英里、約169.8公里速球，刷新大聯盟先發投手史上最快球速紀錄。對目前仍在找手感的大谷而言，首戰就碰上米肖羅斯基是一大考驗。道奇前一天打擊練習時，也曾讓大谷刻意縮短與發球機距離，模擬更快的球速與反應時間，提前適應釀酒人王牌的壓迫感。日本與美國球迷賽前也在社群留言替大谷打氣，有人寫下「期待大谷翔平活躍」、「希望從米肖羅斯基手中敲出特大號全壘打」、「4棒大谷沒問題，因為他是大谷翔平」。