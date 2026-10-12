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攝影機突然敲到頭 韓國瑜反問「你是不是民進黨派來的？」

深夜看到「韓國瑜被敲到頭！」 本人轉發：這標題好幽默

立法院長韓國瑜昨（11）日上午出席第74屆華僑節慶祝大會，進場時遭大批媒體包圍追問，不料一台攝影機在推擠過程中意外撞到他的頭。面對攝影記者連忙致歉，韓國瑜不但沒有動怒，反而指著自己的頭笑問：「你是不是民進黨派來的？」到了深夜，他又看到媒體以「韓國瑜被敲到頭！」為題報導此事，他便轉發並留言「這個標題好幽默」，甚至在留言區和仍未入睡的網友聊天，接連問「原來大家都有看新聞」、「怎麼都還沒睡」，再向眾人喊話「大家辛苦了」、「每個人都不容易」。韓國瑜10日在國慶大會脫稿談及行政、立法兩院對立等政治議題，引發朝野熱議，隔天上午他出席華僑節慶祝大會時，大批媒體立即包圍追問。而面對記者詢問致詞內容是否與2028總統大選有關？韓國瑜並未正面回答，準備繼續往會場內移動。未料，由於現場採訪人員眾多、空間擁擠，一台攝影機在移動過程中不慎敲中韓國瑜頭部，讓他當下閉了一下眼睛。攝影記者發現撞到韓國瑜後立即致歉，周邊媒體也趕緊詢問「院長還好吧？」韓國瑜則伸手指著自己的頭，笑著反問對方：「你是不是民進黨派來的？」隨後便繼續進場。沒想到到了深夜，韓國瑜也注意到有媒體以「快訊／韓國瑜被敲到頭！」作為社群貼文標題，他便親自轉發，並寫道「這個標題好幽默」，並繼續出現在留言區和網友互動，寫下「原來大家都有看新聞」，接著又問「怎麼都還沒睡？」最後還向網友表示「大家辛苦了」、「每個人都不容易」等。