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北韓9天內疑似二度試射 上次宣稱極音速飛彈飛行千公里

韓國日前公開國產極音速武器試射 朝鮮半島軍事動態受關注

北韓12日上午再度向東部海域發射不明飛行物，韓國聯合參謀本部證實，軍方正在分析發射物的型號及飛行距離。日本防衛省也透過海上保安廳發布消息，指出北韓發射的飛行物可能是彈道飛彈，目前研判已經落下。這次發射距離韓國政府公開國產極音速武器首次試射消息僅4天，引發外界關注朝鮮半島軍事局勢。綜合韓聯社及富士新聞網報導，韓國聯合參謀本部12日上午表示，偵測到北韓向東部海域發射不明飛行物，目前正進一步確認其性能、射程及其他相關資訊，尚未公布詳細飛行數據。日本海上保安廳則引述防衛省資訊指出，北韓疑似發射彈道飛彈，相關飛行物目前研判已經落下。海上保安廳提醒附近航行船舶，若發現疑似飛彈殘骸或其他落下物，切勿靠近，並應立即通報相關單位。如果韓國軍方確認此次發射物為彈道飛彈，將是北韓相隔9天再度進行彈道飛彈試射。北韓本月3日曾從東部元山一帶，向日本海方向發射彈道飛彈。韓國軍方當時偵測到飛彈飛行超過700公里。北韓隨後透過官媒宣稱，當天試射的是極音速中程彈道飛彈，並由領導人金正恩親自視察，飛彈飛行距離達1000公里。不過，這項射程數據為北韓單方面說法。值得注意的是，北韓此次發射正值韓國公開新型武器測試消息後不久。韓國政府8日宣布，已首次試射國產極音速滑翔飛行載具（HGV），這項消息被視為對非軍事區（DMZ）北韓軍方地雷爆炸事件的回應。北韓隨即在4天後再次發射不明飛行物，但目前尚無證據顯示，這次發射與韓國公布極音速武器試射存在直接關聯。由於韓國與日本軍方仍在分析此次發射物的詳細資料，其實際類型、飛行距離及落點等資訊，仍有待進一步確認。