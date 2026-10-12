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道奇挑戰3連霸，場外卻成為「全美公敵」！洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人連兩年在國聯冠軍賽碰頭，社群流傳一張趣味應援地圖，幾乎整個美國都被塗上釀酒人的黃色，僅南加州一角留下道奇藍。連同屬加州的北部也站在釀酒人一邊，更凸顯道奇與舊金山巨人球迷的世仇情結。這張標有「2026 NLCS」的圖片，以藍色代表道奇、黃色代表釀酒人。從美國東岸、中西部到西北部，甚至阿拉斯加、夏威夷，幾乎全部放上釀酒人隊徽；道奇的支持區域則被集中畫在南加州，形成強烈反差。巨人球迷網站《McCovey Chronicles》在國聯冠軍賽開打前，刊出作者希金斯（Sami Higgins）的文章，直接列出支持釀酒人的理由，並表示這個問題對巨人球迷幾乎不需要再問。文章指出，道奇若完成3連霸，將成為1998至2000年洋基之後，再度締造此成就的球隊。作者不希望道奇球迷拿這項成就，壓過巨人在2010、2012、2014年「5年3冠」的榮耀。這是一名球迷作者的立場，也具體反映世仇之間連冠軍成就都要較勁的心情。道奇與巨人的宿怨早在紐約時期形成，1958年兩隊遷往加州後仍延續。因此，北加州巨人球迷替釀酒人加油，更像是繼續支持道奇的對手，同州身分並未讓兩隊球迷站在一起。希金斯也提出另一個理由：釀酒人至今未拿過世界大賽冠軍，道奇則已連兩年封王。她期待看見釀酒人與同樣尚未奪冠的光芒爭冠，讓支持者能見證一支球隊拿下隊史首冠。今年釀酒人以103勝59敗寫下隊史單季勝場紀錄，戰績優於100勝62敗的道奇，並非只能靠球迷情感支持的挑戰者。去年遭道奇在國聯冠軍賽4連勝橫掃，今年再度碰頭，也讓系列賽多了復仇意味。