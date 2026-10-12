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美國國際貿易委員會（USITC）上週對「特定垂直電力傳輸系統（VPD）、組件及含該系統計算系統」，國內如鴻海、台達電、廣達等權值股都入列，再加上週末地緣政治劇烈變化，以及Open Ai年化營收低於市場預期。台股今（11）日開盤，來到49272點，跌41點，隨後擴大跌幅。截至9時15分，跌幅達321點、0.65%，成交量為1842億元。台積電（2330）今開盤2510元，跌40元；早盤跌幅收斂至跌25元。USITC在 9日投票對「特定垂直電力傳輸系統、組件及含該系統計算系統」立案337調查，被告含立訊精密、工業富聯、鴻海、台達、廣達、偉創力、天弘、英飛凌、芯源系統，幾乎涵蓋全球AI伺服器代工與供電鏈。美國總統川普上週五表示，俄羅斯總統普丁已同意向美國及全球市場供應柴油，俄羅斯已同意向美國及全球市場供應超過480萬噸柴油，然週末胡塞武裝再度對沙特發動襲擊，國際油價居高不下。Open Ai表示9月年化營收500億美元，低於市場預期700億美元，落差來自於計價認列基礎，但引發周四AI科技股重挫；上週五美股三大指數上漲，但費半指數仍遭遇獲利賣壓，連續3個交易日下跌；美股四大指數上次交易日漲跌幅介於 -0.41% 至 +0.83%。雙十連假期間，台積電ADR連續2日下跌，上周四台指期夜盤下跌652點，今日台股開盤恐承壓。