麥當勞表示，APP全球版「買一送一」11大優惠券來了，買套餐還免費送玉米湯、小薯，加碼歡樂送優惠滿額天天送6塊麥克雞塊，優惠菜單一覽；頂呱呱表示， 聯名《環球怪物》第二波推出「桌上彈珠台、海報貼紙組」。《NOWNEWS今日新聞》整理本周最新速食優惠一次掌握。
麥當勞：買一送一！免費送玉米湯、麥克雞塊 11大優惠券有歡樂送
本周開吃麥當勞10月最新速食優惠！麥當勞APP全球版上架「麥當勞買一送一」11大優惠券：
即日起至10月13日：
◾️單點正宗韓式辣醬雞腿堡「免費送小薯」
◾️歡樂送優惠！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（天天送）
即日起至10月18日：
◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送38元飲品」
◾️單點正宗韓式辣醬雞腿堡「免費送33元小杯飲品」
◾️單點10塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」
◾️買肯瓊勁脆雞腿堡超值全餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買煙燻勁脆雞腿堡超值全餐「免費送小杯玉米湯」
即日起至10月30日：
◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」
即日起至11月3日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
頂呱呱《環球怪物》聯名第二波！桌上彈珠台、海報貼紙組開賣
迎接萬聖節，頂呱呱第二屆「TKK HORROR FEAST」活動，聯名環球影業經典恐怖系列《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS），10月8日起推出第二波周邊商品：
◾️「桌上彈珠台」：懷舊開玩德古拉、科學怪人、狼人與半魚人主角造型復古遊戲機
活動期間，任一消費即可享「桌上彈珠台」899元加購價；購買任一超值套餐、派對組合餐，則可享「桌上彈珠台」749元套餐升級價（數量有限、售完為止）。
◾️「海報貼紙組」：A、B組兩種組合
活動期間，任一消費即可享「海報貼紙組」99元加購乙組，單筆消費若滿399元，直接贈送「海報貼紙組」乙組，A、B組可自由選擇（贈完、售完為止）。
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本周開吃麥當勞10月最新速食優惠！麥當勞APP全球版上架「麥當勞買一送一」11大優惠券：
即日起至10月13日：
◾️單點正宗韓式辣醬雞腿堡「免費送小薯」
◾️歡樂送優惠！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（天天送）
即日起至10月18日：
◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送38元飲品」
◾️單點正宗韓式辣醬雞腿堡「免費送33元小杯飲品」
◾️單點10塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」
◾️買肯瓊勁脆雞腿堡超值全餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買煙燻勁脆雞腿堡超值全餐「免費送小杯玉米湯」
即日起至10月30日：
◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」
即日起至11月3日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
迎接萬聖節，頂呱呱第二屆「TKK HORROR FEAST」活動，聯名環球影業經典恐怖系列《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS），10月8日起推出第二波周邊商品：
◾️「桌上彈珠台」：懷舊開玩德古拉、科學怪人、狼人與半魚人主角造型復古遊戲機
活動期間，任一消費即可享「桌上彈珠台」899元加購價；購買任一超值套餐、派對組合餐，則可享「桌上彈珠台」749元套餐升級價（數量有限、售完為止）。
活動期間，任一消費即可享「海報貼紙組」99元加購乙組，單筆消費若滿399元，直接贈送「海報貼紙組」乙組，A、B組可自由選擇（贈完、售完為止）。