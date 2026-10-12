氣象專家賈新興表示，台灣東方海面的熱帶系統，最快周三（10月14日）會增強為「薔琵颱風」，未來強度高機率挑戰強颱，預估路徑將沿太平洋高壓邊緣朝西北移動，接近琉球、沖繩東南方海面後再大轉彎朝東北方前進，對台灣影響較小。此外，下周三（10月20日）東北季風將再度增強，帶來強勁北風及明顯降溫。
薔琵颱風最快周三生成 路徑先往沖繩
賈新興指出，在小熊颱風的南方有一個熱帶系統發展，預估周三、周四就有可能增強為「薔琵颱風」，由於在海面時間長、海溫偏暖，薔琵颱風有很高機率會提升到「強颱」等級，時間則是落在周末至下周。
預估薔琵颱風路徑，會沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，抵達琉球群島、沖繩東南方海面後，再朝東北轉向的機率最高，初步判斷對台灣影響較小，不過仍要緊盯薔琵颱風生成後的動向。
全台晴朗到下周二 下周三強東北季風報到
賈新興提及，受到聖嬰現象的影響，台灣東方遠海一直都是低壓帶、適合颱風發展的環境，因此9月底至10月，仍不斷有颱風生成，不過路徑大多是往東北轉彎，最主要的原因是，今年秋季的「太平洋高壓偏東、偏弱」，導引颱風在靠近日本、台灣等陸地前就先轉向，成為另類的「防護罩」。
未來天氣方面，賈新興說明，今明兩天（10月12日至10月13日）晴到多雲，周三微弱東北風南下，北部高溫降至26至28度，周四隨即回溫；周五到下周二（10月16日至10月19日）秋老虎發威，全台天氣晴朗，台北白天高溫32至33 度，夜間低溫也回升到24度左右。
下周三還會有一波的東北季風，強度明顯偏強且影響時間稍長，由於大陸冷高壓南下，加上薔琵颱風的配合，造成氣壓梯度力大幅增加，屆時將帶來強勁北風與降溫。
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賈新興指出，在小熊颱風的南方有一個熱帶系統發展，預估周三、周四就有可能增強為「薔琵颱風」，由於在海面時間長、海溫偏暖，薔琵颱風有很高機率會提升到「強颱」等級，時間則是落在周末至下周。
預估薔琵颱風路徑，會沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，抵達琉球群島、沖繩東南方海面後，再朝東北轉向的機率最高，初步判斷對台灣影響較小，不過仍要緊盯薔琵颱風生成後的動向。
賈新興提及，受到聖嬰現象的影響，台灣東方遠海一直都是低壓帶、適合颱風發展的環境，因此9月底至10月，仍不斷有颱風生成，不過路徑大多是往東北轉彎，最主要的原因是，今年秋季的「太平洋高壓偏東、偏弱」，導引颱風在靠近日本、台灣等陸地前就先轉向，成為另類的「防護罩」。
未來天氣方面，賈新興說明，今明兩天（10月12日至10月13日）晴到多雲，周三微弱東北風南下，北部高溫降至26至28度，周四隨即回溫；周五到下周二（10月16日至10月19日）秋老虎發威，全台天氣晴朗，台北白天高溫32至33 度，夜間低溫也回升到24度左右。
下周三還會有一波的東北季風，強度明顯偏強且影響時間稍長，由於大陸冷高壓南下，加上薔琵颱風的配合，造成氣壓梯度力大幅增加，屆時將帶來強勁北風與降溫。