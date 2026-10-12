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中國大陸宣布，今（12）日起將在渤海、黃海、東海、南海等海域展開至少五場軍事行動，相關活動將持續至17日。對此，國防部長顧立雄今表示，國防部已充分掌握相關情勢，初步研判共軍主要是在沿海地區進行防砲部隊等射擊訓練，但國軍仍會秉持「料敵從寬」原則，持續密切關注。他也批評，共軍不斷在印太地區進行軍事演練、製造不安，應受到各界關注與譴責。顧立雄今受訪時表示，針對共軍近期在多處海域展開實彈射擊，國防部均有充分掌握，目前初步研判，相關活動主要是在沿海地區實施防砲部隊等射擊訓練。不過，國防部仍會秉持「料敵從寬」原則，持續密切關注共軍後續射擊及軍事訓練狀況。顧立雄強調，共軍不斷在印太地區進行軍事演練活動，製造區域不安情勢，這樣的行為值得各界密切關注，並應予以譴責。另，針對美軍在與那國島部署反艦飛彈，顧立雄說，相關美軍的部署，都是按照當地情況的威脅情況來進行必要的部署作為，至於美軍一些具體的狀況，他不宜多做評論，就國防部而言，就是要確保我們的自我防衛能力，確保國家安全。有關其他民主理念國家在台海有事時如何介入，沿例他都不會做任何評論。