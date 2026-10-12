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▲温昇豪也獲頒傑出校友（圖／記者陳明安攝）

世新大學於 11 日舉行第七屆傑出校友頒獎典禮，恰逢 70 周年校慶，現場星光熠熠。其中，從知名演員成功轉型為影視製作人的藝人林心如榮獲殊榮，成為全場焦點。林心如選擇就讀世新大學上海碩專傳管系，在受獎時感性表示，從演員走到製作人後，更能體會回到校園的重要性，這次獲獎不僅是榮耀，更是提醒自己「永遠保有好奇心，不害怕再次成為學生」。林心如近年在影視製作領域表現亮眼，打造多部指標性華語劇集。她提到，當初選擇就讀世新大學上海碩專傳管系，正是看中傳播管理與自身演藝事業的高度連結。在忙碌的工作之餘，那段校園生活顯得格外珍貴。「工作帶來經驗，但回到學校讓人有機會重新整理經驗，並以不同角度理解熟悉的產業。」林心如強調，持續學習能讓自己在面對快速變遷的娛樂市場時保持敏銳與創新，這也是她能不斷推出優質影視作品的關鍵養分。除了林心如之外，典禮亦匯聚多位台灣影視界重量級人物，演員温昇豪回憶在世新的四年是重要的養分累積期。他感謝世新開放的校風與多元課程，讓他得以跨足新聞、廣告與電影等領域摸索，最終找到投入影像與戲劇工作的方向，並建立了傳播工作者應有的社會使命感。瀚草文創董事長湯昇榮則表示在廣播電視科就讀期間，不僅重新建立看待世界的方式，多年來也將校園養分注入創作，並持續帶領影視圈後進向前。此外，本屆受矚目的傳播類獲獎校友還包括藝人徐若瑄、導演葉天倫、導演柯汶利、導演徐漢強、國立教育廣播電臺主持人陳端慧、三立媒體集團總經理高明慧，以及財經評論與節目主持人阮慕驊，再次彰顯世新校友在台灣娛樂與媒體產業的關鍵影響力。