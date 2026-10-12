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00757擬分割1拆7！重要時程一次看

統一投信今（12）日宣布，為降低投資門檻並進一步提升流動性，海外ETF股王統一FANG+ETF（00757）將於12月3日召開受益人會議，決議是否啟動基⾦分割。若分割案順利通過，00757將以受益⼈會議通過當⽇的基⾦淨值為基準，採每單位淨值不低於發⾏價20元的最⼤整數倍，作為實際分割倍數。依⽬前價格推估，分割完成後，投資買進一張00757所需的價格約降⾄2萬元左右，有利投資人進行資產配置及小資族布局美股行情。統一投信表示，科技巨頭過去幾年的強勢表現，成為美股成長動能及主要支撐。00757成分股精選10大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、帕蘭泰爾、微軟、谷歌、亞馬遜、META、網飛、蘋果，採每季等權重再平衡機制。00757自2018年11月底成立以來，淨值已從初始的20元，大幅上漲至10/8的145.76元。為方便投資人資金調配，並使交易價格回到較親民的區間，將透過召開受益⼈會議決議是否分割。00757分割倍數目前預估為7倍，但實際的分割倍數，需依受益人會議通過當日的分割後淨值確認，將以每單位淨值接近但不低於發行價20元為原則。基金分割僅是將單位價格降低，受益人原本持有的單位數也會相應變多，使持有的基金資產價值不變。只要在10月30日前（含當日）買進並持有00757的投資人，都能參與這次分割投票。統一投信預計將於11月12日寄發00757分割案受益人會議開會通知書及表決票，投資人可以選擇電子或書面投票，無需親自出席受益人會議。電⼦投票時間為11月13日⾄11月30日晚間23時59分⽌，書面投票截止時間為11月30日下午4時30分。統一投信將委由統一證券辦理受益人會議之相關驗、開票及統計作業，統計完成後於隔日公布表決結果。統一投信也提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。