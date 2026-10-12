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▲底特律老虎台灣好手李灝宇本季以87安、10轟、打擊三圍.267／.326／.429與OPS .755完成新人年，若明年爭取老虎大聯盟席次，可能受到球隊二壘補強計畫影響。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今年季後將成為自由球員，但他本季表現不如預期，加上分區賽G2出現致命傳球失誤，是否續留紐約充滿變數。大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）撰文分析奇澤姆可能下家，底特律老虎也被點名，恐牽動台灣新星李灝宇未來在二壘的競爭位置。奇澤姆本季開打前曾高調喊出挑戰單季「50轟50盜」，並希望未來能拿到一紙8到10年、平均年薪3500萬美元的大型合約。不過他的實際成績與預期有明顯落差。本季奇澤姆出賽137場，打擊三圍為.231/.312/.399，攻擊指數0.711，敲出19轟、55分打點，另有41次盜壘，OPS+僅97，fWAR為3.5。雖然速度與守備價值仍在，但整體打擊表現未達明星球員身價。更雪上加霜的是，奇澤姆在分區系列賽G2發生關鍵傳球失誤，成為洋基季後賽提前出局後被檢討的焦點之一，也讓他是否還會穿著條紋球衣成為疑問。費桑德指出，種種跡象顯示洋基似乎已準備好改用其他二壘選項，例如賈西亞（Luis Garcia Jr.），但續留奇澤姆仍未完全排除。不過，奇澤姆能否獲得合格報價並不明朗。有匿名球團高層分析，若只看年齡與WAR值，奇澤姆具備拿到合格報價的條件；但若進一步檢視wRC+與整體進攻趨勢，他今年打擊表現已是自2021年以來最差，加上洋基先前給葛里遜（Trent Grisham）合格報價後獲得的效益有限，可能讓球團更謹慎。另一名球團高層則認為，奇澤姆過去3年都能貢獻至少3到4的WAR值，因此在自由市場上拿到3至4年、均薪約2000萬美元的合約仍算合理；但他季前期待的8到10年、均薪3500萬美元長約，幾乎已不可能實現。費桑德列出奇澤姆可能下家，包括老虎、藍鳥、天使、教士與紅人。其中老虎隊之所以受到關注，是因為托瑞斯（Gleyber Torres）再度成為自由球員後，球隊二壘防區出現補強需求。老虎雖然看好台灣新星李灝宇的未來發展，也認為他有機會成為球隊工具人角色，但球隊打線仍需要左打火力與速度。奇澤姆正好具備左打、速度與二壘守備彈性，因此被視為適合老虎陣容的補強人選。若老虎真的追求奇澤姆，李灝宇短期內爭取固定二壘先發的空間勢必受到壓縮；但從另一個角度看，若球隊把李灝宇定位為可守多位置、能在內外野調度的工具人，他仍有機會透過春訓與例行賽輪替爭取大聯盟席次。