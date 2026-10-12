我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡琴（如圖）登上大陸抖音舉辦的「2026美好奇妙夜」，特地向粉絲們告別。（圖／翻攝自微博）

68歲歌后蔡琴日前才在台北國際會議中心（TICC）舉辦《不要告別》巡迴演唱會，昨（11）日她登上大陸抖音舉辦的「2026美好奇妙夜」，無預警宣布2027年12月31日之後不會再演出，也就是從2028年開始正式封麥，讓許多粉絲錯愕。蔡琴感性表示：「我覺得沒有永遠的蔡琴，我希望你們知道以後，珍惜我、就像我珍惜你們一樣。」蔡琴昨日在台上宣布，2027年12月31日之後將不會再演出，她表示：「以後蔡琴再也不會在舞台上唱歌，因為我覺得沒有永遠的蔡琴，但我希望你們知道以後珍惜我，就像我珍惜你們一樣。」蔡琴也感性說，知道抖音不是自己的地盤，但為了感謝大家長久以來的支持、欣賞，還是特地前來：「沒有知音的歌手是非常寂寞的，所以我今天特地到現場來。我非常有誠意要跟現場每一位朋友說，謝謝你！」讓全場聽了不捨。消息一出讓許多粉絲震驚，留言哀嚎：「別啊！我們還想繼續聽你唱歌呢」、「也要封麥退休了嗎」、「別啊！為什麼」、「可能只是說2028年以後不做專場演出、演唱會之類吧？偶爾去錄個晚會，綜藝，應該還行」、「支持，留下美好。」蔡琴出道至今，唱紅〈恰似你的溫柔〉、〈被遺忘的時光〉、〈你的眼神〉、〈讀你〉等經典歌，日前她在台北開唱時，坦言自己將人生最精華的歲月全都獻給舞台，更因為長期站在舞台上演出，眼睛被聚光燈照射，導致平時會畏光，出門只能戴著墨鏡；此外，提到人生歲月，她還有感而發說：「蔡琴沒有家，原來我的家就是舞台，你們就是我最親愛的家人。」將所有心力都奉獻給歌迷，而蔡琴闖蕩歌壇48年，認為應該要在最好的情況下，和觀眾致謝與道別。