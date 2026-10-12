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台股與中國股市表現兩樣情 網友熱議

全球主要股市今年以來的表現出現明顯差距。金融數據平台《Moneymind Hub》近日公布截至10月7日的股市漲跌幅統計，台灣以69.8%的累計漲幅高居榜首，韓國、日本分別排名第二、第三，前三名全由東亞市場包辦。相較之下，中國及香港股市仍呈現負報酬，形成鮮明對比。根據《Moneymind Hub》在臉書公布的資料，台股今年以來累計上漲69.8%，領先其他主要市場；韓國股市以58.6%的漲幅位居第二，日本股市則上漲41.7%，排名第三。美國標普500指數同期上漲18.5%，加拿大S&P/TSX綜合指數上漲16.2%，英國富時100指數（FTSE 100）則上漲8.1%，在這份統計中位居中段。值得注意的是，這份統計中有4個市場今年以來仍呈現下跌，其中中國上證綜合指數下跌2.6%，法國CAC 40指數下跌4.1%，香港恒生指數下跌6.7%，印度Nifty 50指數更下跌10.9%，在所列市場中表現最弱。《Moneymind Hub》公布數據時，也搭配各國領導人的照片，引發網友討論台灣與中國股市的表現差異。有網友留言大讚台積電等半導體公司，稱台灣表現「令人印象深刻」；也有人直言，從台灣與中國的股市表現，「就會知道一位領導人能夠創造出多麼大的差異，以便公司蓬勃發展或逃逸。」有網友表示，自從中國國家主席習近平上台後，中國的經濟穩步下滑，投資也大幅下降；更有人以嘲諷口吻質疑中國經濟數據的可信度，「中國的數據可信！絕對只有-2%！都全面脫貧了！」