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▲劉學義（左）和譚松韻的第一場戲是在家中長廊上巧遇。（圖／翻攝自微博）

《蘭香如故》即將進入完結篇，微博上也出現許多花絮引來觀眾討論，劉學義和譚松韻的第一場戲，是在林府的長廊上巧遇，譚松韻原本是想請劉學義的侍衛去找醫師來給玉蟬（葉青 飾）看病，結果卻撞上劉學義，劉學義一眼就看出她的小心思，不少觀眾大讚劉學義演技內斂，第一場就能演出寵溺的感覺，大獲好評。劉學義和譚松韻在《蘭香如故》中的第一場戲是在長廊的巧遇，鄭合惠子飾演的反派杜翠雀在大家的洗澡水中下毒，導致丫鬟玉蟬全身起紅疹，譚松韻擔心讓老夫人知道了，會將玉蟬移到外面，到時候醫療更匱乏，只能等死，因此想偷偷請九皋（潘毅鴻 飾）去找醫師，沒想到在去尋九皋的路上，撞上了劉學義。劉學義一聽她想找九皋，就知道她的心思，爽快地拿出自己的名帖，讓底下的人去請常給老太太看病的李醫師，讓李醫師先給老太太請平安脈，再「順道」去給玉蟬看診，巧妙地瞞過母親。雖是第一場戲，但劉學義看著譚松韻的眼神充滿寵溺，明知道她滿肚子心眼，卻還是順著她的意思，把角色「林錦岐」的隱忍、關切與心動，全都藏在眼神變化中，觀眾大讚內斂又有張力。事實上，從其他花絮中也能看見，劉學義對角色非常有想法，殺青戲中他要衝出家門為兄弟報仇，譚松韻則要上前攔住他，劉學義認為此時譚松韻的語氣，不應該讓大家覺得要出事了，而是單純的表達關切，導演黃穎湘也非常尊重演員的想法，難怪戲會大獲好評。