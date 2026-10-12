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▲BIGBANG（如圖）國慶連假在台北大巨蛋開唱，吸引許多粉絲朝聖，不少藝人、網紅也都低調現身觀眾席。（圖／讀者提供）

南韓天團BIGBANG自9日起一連三天在台北大巨蛋開唱，吸引許多粉絲朝聖，不少藝人、網紅也都低調現身觀眾席。藝人小S昨（11）日也被直擊在搖滾區熱舞，甚至忘我大開M字腿，影片曝光後網友們笑說：「好幸運看4位國際巨星」、「你這個票價這樣太便宜了啦」、「一次看到兩個表演。」BIGBANG睽違11年再度來台舉辦演唱會，包括周杰倫與昆凌夫妻、阿Ken、王偉忠、炎亞綸、賈永婕、頑童、派翠克Energy成員Toro等藝人也都前往朝聖。網紅潔心則拍到小S（徐熙娣）也現身搖滾區，她穿著帽T、短褲搭配長靴，隨著音樂扭腰擺臀，甚至忘我跳起M字腿，沉醉在現場氣氛之中，看起來相當開心。潔心拍小S在台下熱舞的畫面，直呼：「我不知道要看舞台還是看小S跳舞了，太好看。」而其他網友們則羨慕留言：「好幸運看4位國際巨星」、「你這個票價這樣太便宜了啦」、「太幸運了」、「真的是我也不知道要看誰了，她很享受音樂耶」、「S姐超可愛」、「還以為小S在夜店」、「這位子也太好了吧！雙倍享受」、「一張票看到2個表演。」事實上，先前GD（G-DRAGON，權志龍）來台舉辦個人演唱會時，小S被拍到身穿GD巡演的周邊外套、由友人陪同低調現身。之後小S還在對方的貼文下方留言：「你是亞洲最棒的。在我低潮時你給了我好大的力量」、「你不知道，你給了我那麼多力量，讓我可以勇敢面對這個世界，真的非常謝謝你。」在痛失大S時，帶給她撐下去、面對世界的勇氣。