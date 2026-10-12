由韓國獨立開發團隊 Easy Fox 開發的 Steam 語音互動遊戲《教妹妹開車》近期迅速爆紅，試玩人數在近一個月暴增20倍，導致每日 AI 運算費用突破1000美元，折合新台幣超過3萬元，面對高昂的營運成本，僅有4人的開發團隊不堪重負，不得不向銀行貸款以維持免費試玩版運作。

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玩家用嘴教開車　遊戲大爆紅

《教妹妹開車》讓玩家扮演副駕駛座的哥哥，透過麥克風給予口頭駕駛指令，遊戲結合 Google 的 Gemini AI 模型進行語音辨識，由妹妹操作方向盤與油門。隨著關卡從駕訓班延伸至真實道路，難度隨之增加，最新版本還新增了妹妹的情緒表情變化與髮型替換選項。

▲《教妹妹開車》讓玩家扮演副駕駛座的哥哥，需透過麥克風給予口頭駕駛指令。（圖／Steam）
▲《教妹妹開車》讓玩家扮演副駕駛座的哥哥，需透過麥克風給予口頭駕駛指令。（圖／Steam）
玩家暴增癱瘓AI服務　《教妹妹開車》陷額度兩難

由於《教妹妹開車》受到大量實況主與玩家熱捧，玩家數量快速成長，直接衝擊系統承載力，主要使用的 Gemini AI 模型頻繁達到免費或現有額度上限，造成連線錯誤，團隊曾向 Google Cloud 詢問手動調升額度，卻得知必須先累積足夠使用量才能升級，但受限於現有額度又無法累積流量，陷入極為棘手的兩難困境。

為了讓試玩版維持營運，團隊提高了 OpenAI 備用模型的使用比例。然而這卻導致妹妹對話過長、語氣不自然，甚至誤解指令等問題。團隊目前全力調整失誤頻率，除了積極修復 Gemini 服務外，也正在評估開放具高效能 GPU 的玩家使用本機 AI 模型的可能性。

▲《教妹妹開車》每日AI 服務費用高達數萬新台幣，團隊已透過銀行貸款籌措資金以支撐營運。（圖／Steam）
▲《教妹妹開車》每日AI 服務費用高達數萬新台幣，團隊已透過銀行貸款籌措資金以支撐營運。（圖／Steam）
AI成本每日燒數萬元　不排除提前關閉免費試玩

面對每日高達數萬新台幣的 AI 服務費用，這支4位成員組成的微型團隊，已透過銀行貸款籌措資金以支撐營運，但若成本持續攀升，不排除會提前結束免費試玩版，團隊強調目前尚未做出最終決定，仍希望讓更多玩家能夠體驗遊戲，正努力尋求財務與體驗之間的平衡點。

《教妹妹開車》預計於2027年1月發售正式版本，開發團隊表示將把 AI 運算成本直接納入遊戲售價中，屆時玩家購買遊戲後便無需額外支付 AI Token 費用，能享受完整的互動體驗。此外，《教妹妹開車》也計畫參展2027年台北電玩展，團隊邀請感興趣的玩家先行將作品加入 Steam 願望清單以獲取最新動態。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。