2026台北市選戰越演越烈，台北市長蔣萬安近日開始接受媒體專訪，包含日前接受前立委郭正亮、名嘴唐湘龍直播專訪等，引發討論。民眾黨主席黃國昌今（12）日在臉書上宣布，15日星期四晚上8點，他將專訪蔣萬安，黃國昌也預告「當天，直球對決、絕不冷場」。
黃國昌今在臉書上寫到，「【民眾有本4，直球問大事｜蔣萬安來了！】很高興邀請到 蔣萬安市長來到我的節目，客氣話就不多說了，當天，直球對決、絕不冷場！10月15日星期四晚上8點，鎖定我的Youtube頻道，我們線上見！」。
對於黃國昌將專訪蔣萬安，不少網友也在貼文底下留言表示，「很大咖喔 要辣一點喔！」、「看來趙少康和王偉忠都不如我們的國昌老師，太神啦」、「哇！這集有料，禮拜四晚上八點準時收看」、「蔣萬安市長加油 謝謝國昌老師，有一集可以找川伯嗎？謝謝國昌老師 辛苦了」；不過也有網友表示，「抱團囉」、「失敗大聯盟嗎？」、「別演了，劇本應該都寫好了」。
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對於黃國昌將專訪蔣萬安，不少網友也在貼文底下留言表示，「很大咖喔 要辣一點喔！」、「看來趙少康和王偉忠都不如我們的國昌老師，太神啦」、「哇！這集有料，禮拜四晚上八點準時收看」、「蔣萬安市長加油 謝謝國昌老師，有一集可以找川伯嗎？謝謝國昌老師 辛苦了」；不過也有網友表示，「抱團囉」、「失敗大聯盟嗎？」、「別演了，劇本應該都寫好了」。