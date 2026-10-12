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楊薏霖、黃正男大學曾交往 多年後疑舊情復燃

前妻2015年赴花蓮 稱在屋內發現合照

東窗事發後仍傳女兒照 問「小孩是不是跟你長得很像？」

擔心遭提告影響工作 爆料稱飛官承諾千萬慰撫金至今未付

楊薏霖：早已斷聯 私人事務不願多談

新北市中和區「美魔女區長」楊薏霖遭爆曾與前飛官黃正男婚外情、育有一女，甚至曾挺著孕肚上門找正宮攤牌、逼離婚！週刊今（12）日揭露，2人大學時期曾交往，一度論及婚嫁，各自成家後卻疑似舊情復燃，而東窗事發後，楊薏霖還被指當著正宮的面傳女兒照片，問黃正男「小孩是不是跟你長得很像？」如今黃正男遭前妻追討離婚時協議的1000萬元精神慰撫金，黃男仍付不出來，才讓這樁往事透過司法浮上檯面。《鏡週刊》今報導，楊薏霖與黃正男大學時期因聯誼認識並交往，一度論及婚嫁，後來分手，各自成家。但2人在各自婚後又重新聯絡並「舊情復燃」，大約19年前楊薏霖懷孕，想方設法說服黃正男讓她留下小孩，之後還曾挺著孕肚前往黃正男位於桃園的住處，欲與正宮攤牌、逼離婚。根據報導，黃正男當時向正宮解釋，楊薏霖只是因夫妻關係不佳前來訴苦。不過，之後黃正男又調往花蓮服役，夫妻長期分隔兩地。報導指出，直到2015年，妻子因一份法院文件得知丈夫在花蓮另有房產，親自前往查看後，才在屋內發現女性用品，以及黃正男與一名女嬰的合照。妻子之後又找到黃正男、楊薏霖及女童3人的出遊照片，照片拍攝時間為2008年；經進一步追問後，黃正男才承認曾與楊薏霖交往並育有一女。黃正男被指在妻子質問時，將責任推給楊薏霖，稱是對方「不肯分手」，甚至形容她「歇斯底里」，讓他無法脫身。根據報導內容，楊薏霖在事情曝光後並未完全收斂，明知黃正男就在妻子身旁，仍曾透過Skype傳送女兒照片，並直接詢問：「小孩是不是跟你長得很像？」楊薏霖之後曾直接打電話給黃正男，妻子要求丈夫開擴音，楊薏霖在通話中要求每月3萬5000元養育費，讓妻子最終無法接受，決定離婚，並原本準備對黃、楊採取法律行動。報導指出，當時正宮原本準備對黃正男及楊薏霖採取法律行動，但由於黃當時仍在軍中服役，楊則任職新北市府，黃擔心相關爭議影響雙方工作，因此承諾每月支付4萬元生活費及1000萬元精神慰撫金，付款期限訂在今年6月，雙方最後於2016年協議離婚。然而，前妻如今主張黃正男並未依約履行，並在退伍後屢以沒有收入為由拖欠生活費，以投資、生意失利等理由表示經濟困難，更直言「時不我予、只能勉強糊口」，她才再度循司法途徑追討，也使這段多年前的感情爭議因為官司而浮上檯面。雙方原訂9月16日前往花蓮地方法院調解，黃正男卻未出席，前妻因而決定繼續提告，要求履行當年的離婚協議。現年54歲的楊薏霖在新北市政府服務超過20年，曾任殯葬管理處長、民政局副局長，3年前接任中和區長，因外型亮眼被地方人士稱為「美魔女區長」。針對週刊所述婚外情、育有一女及逼迫元配離婚等指控，楊薏霖回應，她目前已單身多年，和黃正男也早已完全斷絕聯絡，其他內容屬於私人事務，因此不願進一步說明。週刊另向黃正男求證，黃同樣不願回應。