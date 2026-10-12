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南澳鄉重陽敬老禮金「最高5萬」今下鄉發放現金！加碼合併70000元

宜蘭縣南澳鄉全台最高加碼5萬元、加上縣府發放金額，合併領取70000元。

南澳鄉公所提醒，如無法在以上時間領取者，可至南澳鄉社會課領取，領取時間為平日上班日至本年度12月15日止。

▲南澳鄉重陽敬老禮金「最高5萬」今下鄉發放現金！加碼合併領到70000元。（圖／南澳鄉公所FB）

宜蘭縣重陽敬老禮金「最高20000元」：何時發放、怎麼領取？

2026年敬老之日10月18日（農曆九月初九日）重陽節要來了！各縣市「重陽敬老禮金」陸續發放，《NOWNEWS今日新聞》整理怎麼領？多少錢？何時發放？等時間與方式一次掌握。年滿55歲以上，並於重陽節（農曆）當日設籍南澳鄉滿6個月之長者。（新台幣）：◾️55歲至59歲：3000元◾️60歲至69歲：5000元◾️70歲至79歲：7000元◾️80歲至89歲：10000元◾️90歲至99歲：30000元◾️100歲以上：50000元1、匯款入帳已申請匯款者，禮金已於115年10月8日入帳。2、下鄉發放現金◾️10月12日（一）上午09:00-12:00 東岳村、下午17:30-20:30 南澳村◾️10月13日（二）上午09:00-12:00 碧候村、下午17:30-20:30 金岳村◾️10月14日（三）下午13:30-16:30 武塔村、下午17:30-20:30 金洋村◾️10月15日（四）下午17:30-20:30 澳花村「本人領取」攜帶身分證、戶籍謄本或戶口名簿。「委託代領」1、代領人身分證2、委託人證明文件，並填寫委託書。3、委託人身分亦可於現場以電話聯繫確認。當年度6月30日前設籍宜蘭縣，且年滿90歲（原住民年滿80歲）之長者。◾️90～99歲（原住民80～89歲）：2000元◾️100歲以上：20000元並贈送禮盒乙份由縣長親至長者家中致贈敬老禮金，若縣長公忙不克前往，得指派適當層級人員代為致贈，以示尊崇。◾️匯款：由各鄉鎮市戶政事務所統一造冊，並於重陽節前發放完畢。◾️現金：最快自10月5日發放。請鄉親依通知攜帶身分證領取，未領取者視同放棄。