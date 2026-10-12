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選戰倒數46天，台北市長選舉進入白熱化階段，已故前總統李登輝女兒李安妮日前在社群曬出船員證，表示「我的確在沈伯洋身上看到爸爸的影子」。對此沈伯洋今（12）日回應表示，這是一件令人感動的事情，也強調李登輝是自己非常非常敬重的前輩，認為自己離李登輝有非常大的一段距離，但無論如何能得到這樣的溫暖，真的非常感謝。李安妮在社群秀出船員證，並在臉書貼文底下留言表示，「我的確在沈伯洋身上看到爸爸的影子。包括系統性思維、重新定義問題的本質、追求共好的社會價值、博覽群書…..。最重要的是台灣主體意識與國家認同」。對此沈伯洋說，真的很感謝每一位公民朋友站出來，也謝謝李安妮有船員證，這是一個令人很感動的事情。李登輝是自己非常非常敬重的一位前輩，離李登輝有非常大的一段距離，有很多想向其學習的地方，但無論如何，能夠在民主前輩、民主前輩的家庭裡得到這樣的溫暖，真的心裡非常感謝。