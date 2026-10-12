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多重優惠疊加：敬老票僅200元

日月潭花火嘉年華限定VIP席

最強用法：台鐵＋景區接駁＋住宿抵用券＋VIP席

【2026日月潭花火音樂嘉年華×Taiwan PASS 活動資訊】

【Taiwan PASS雙省方案資訊】

交通部觀光署9月啟動「觀光雙輪驅動方案」，其中為鼓勵平日國旅優惠，推出「Taiwan PASS雙省方案」，只要購買2500元的Taiwan PASS台鐵版就可選擇原價5折優惠（省票價1,250元）或加贈1,500元平日住宿抵用券（省住宿1,500元）。民眾購買熱烈超過預期，在9月底已經售罄，觀光署今（12）日宣布再加碼2.4萬套，希望讓旅客都能購買到。觀光署表示，「Taiwan PASS台鐵版」包含鐵路、都會捷運及景區接駁等多元交通服務，適合民眾以大眾運輸規劃跨縣市及多日旅遊。其中，「原價5折」因能直接省下交通費用，自開賣以來即受到民眾熱烈搶購，原限量2萬4,000套已售罄。旅遊推廣組科長謝長潤表示，民眾購買後可以在一年內開卡使用，9月底時已賣2.4萬套，超過原先預期，因此決定加碼並銷售到12月底。除了可運用交通票券暢遊各地，還可獲得平日住宿抵用券，最高可折抵1,500元；若購買敬老票或孩童票，票券原價為1,700元，扣除1,500元住宿費用後，等於交通票券實質負擔最低僅200元，另外還可再搭配「平日住宿獎助」及「生日券」使用，讓整體優惠更加有感。除了交通及住宿優惠，觀光署也攜手「2026日月潭花火音樂嘉年華」，推出Taiwan PASS限定VIP觀賞席，讓Taiwan PASS旅客能以最佳視角欣賞花火音樂會。本次提供10月17日及11月14日兩個場次、共150個限量VIP觀賞席；民眾活動開始20分鐘前，至活動服務台出示Taiwan PASS APP票券畫面，經確認「計畫旅遊日涵蓋該場活動日期」即可兌換，並由專人引導進場，每場席次有限，建議有意參加的Taiwan PASS旅客提早規劃行程。觀光署示範如何運用Taiwan PASS台鐵版暢遊中部地區的最強玩法。旅客先用Taiwan PASS兌換台鐵3日周遊券前往台中，安排市區觀光與美食，再搭乘套票內的景區接駁（如台灣好行日月潭線）前往日月潭或安排遊湖、自行車等，晚餐後前往花火音樂會兌換VIP觀賞席，並入住湖畔旅宿並使用1,500元平日住宿抵用券。隔天再用台鐵周遊券暢遊集集線沿線景點。◆活動內容：限量VIP觀賞席◆兌換場次及名額：1.台灣大哥大日月潭花火音樂會｜100位(1)活動時間：115年10月17日（星期六）18:30-21:30(2)活動地點：水社中興停車場2. NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會｜50位(1)活動時間：115年11月14日（星期六）18:30-20:30(2)活動地點：向山遊客中心◆兌換方式：活動開始前20分鐘至該場次服務台，出示Taiwan PASS APP票券畫面，經工作人員確認「計畫旅遊日涵蓋該場活動日期」即可兌換進場識別證；每場席次有限，額滿為止。◆進場方式：由專人引導，經專屬通道進入VIP觀賞席；離席後如需再次進場，須經一般通道進場，無法再次使用專屬通道。◆活動期間：115年9月1日上午10時起至115年12月31日，數量有限，售完為止。◆販售通路：Klook、KKday、ibon、FamiTicket、雄獅旅遊、易遊網、Trip.com。◆適用對象：持有中華民國身分證之自由行旅客。◆優惠產品及內容：Taiwan PASS台鐵版（含台鐵3日周遊券+都會捷運4選1+景區接駁15選1）。1.省票價｜原價5折；成人票原價2,500元，優惠價1,250元；孩童/敬老票原價1,700元，優惠價850元。2.省住宿｜原價購買（成人票2,500元、孩童/敬老票1,700元），加贈1,500元平日住宿抵用券。◆開通期限：須於 115年12月31日前下載 Taiwan PASS APP ，並輸入「85開頭序號」開通票券。◆票券使用期限：Taiwan PASS 台鐵版序號開通後，須於 365天內兌換各項產品，並依票券期限使用；贈送之 1,500元平日住宿抵用券於開通票券後即可獲得，須於115年12月31日前使用完畢。