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▲葉青（左）和潘毅鴻戲外互動超甜。（圖／翻攝自微博@葉青）

陸劇《蘭香如故》主打女性成長，由譚松韻、劉學義主演好評如潮，除了主角的感情線之外，配角CP也受到關注，其中飾演男主角貼身侍衛「九皋」的潘毅鴻，喜歡女主角的大丫鬟玉蟬（葉青 飾），雖然兩人在劇中的互動不多，但每次對戲都曖昧破表，兩人在微博共創短影音，牽手在天橋上奔跑，葉青甜蜜靠著潘毅鴻的肩膀，讓許多劇迷尖叫，「太甜啦！」葉青在《蘭香如故》中飾演許蘭香（譚松韻 飾）身邊的大丫鬟玉蟬，第一集中被前任大奶奶趙星棠（李夢 飾）嫁給傻子，林錦岐（劉學義 飾）氣到不行，用計將她帶回來，而他的貼身侍衛九皋（潘毅鴻 飾）一直都喜歡玉蟬，礙於身分，玉蟬一直不敢正面回應九皋的感情，直到劇情尾聲，玉蟬才鼓起勇氣，向九皋的媽媽，也是林府的資深嬤嬤毛遂自薦，有情人終成眷屬。這段姐弟戀本就讓劇迷看得心花怒放，沒想到私下葉青和潘毅鴻更甜，兩人在微博共創短影音，只見他們穿著時裝，手牽手在天橋上奔跑，葉青不改劇中撲克臉，但甜蜜依偎著潘毅鴻，潘毅鴻也露出寵溺表情看著葉青，她寫下劇中經典台詞，「你要又往我頭上放蟲子，我就抽你了！」不少劇迷看了都被甜暈，「太帶感了，好幸福」、「甜炸了，我要嗑瘋了」、「這也是九皋和玉蟬的番外篇啊」、「宣布你倆是最強售後」，還有人說這對簡直是營業範本，是給譚松韻和劉學義做範本的。