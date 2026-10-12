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洛杉磯道奇3連霸之路遭遇首戰挫折！國聯冠軍賽G1今（12）日在密爾瓦基登場，道奇雖靠帕赫斯（Andy Pages）2局上適時安打先馳得點，但釀酒人圖朗（Brice Turang）4局下轟出追平陽春砲，拉拉（Luis Lara）5局下再敲超前安打，終場釀酒人便以2：1擊敗道奇，在7戰4勝制系列賽取得1勝0敗領先。道奇2局上率先發動攻勢，大谷翔平選到保送，赫南德茲（Teoscar Hernández）跟進敲出右外野安打，形成一、二壘有人。蒙西（Max Muncy）遭三振後，帕赫斯以右外野安打送回大谷，幫助道奇取得1：0領先。塔克（Kyle Tucker）隨後選到保送，道奇一出局攻占滿壘，有機會進一步拉開差距。不過，「Kike」赫南德茲（Enrique Hernández）擊出游擊方向滾地球形成雙殺，釀酒人化解危機，道奇該局僅拿到1分，留下未能擴大優勢的遺憾。釀酒人前3局未能得分，直到4局下才突破道奇先發左投史庫柏（Tarik Skubal）。圖朗擔任該局首名打者，轟出左中外野方向、飛行距離384英呎的陽春全壘打，將比分追成1：1。史庫柏接著三振康崔拉斯（William Contreras），雖被包爾斯（Jake Bauers）敲出右外野安打，仍讓沃恩（Andrew Vaughn）擊出雙殺打，避免失分擴大。不過，釀酒人已將比賽拉回原點，並在下一局把握機會超前。5局下，米契爾（Garrett Mitchell）先選到保送，普拉特（Cooper Pratt）以犧牲觸擊將跑者推進二壘，拉拉隨後擊出中外野安打，送回米契爾，幫助釀酒人以2：1反超。釀酒人攻勢尚未結束，歐提茲（Joey Ortiz）滾地球推進後，裘里歐（Jackson Chourio）敲出內野安打，圖朗再選到保送，兩出局形成滿壘。史庫柏最後讓康崔拉斯擊出右外野飛球出局，才將該局失分控制在1分，但道奇已失去領先。8局下釀酒人一度攻佔滿壘，但史考特（Tanner Scott）頂住壓力，成功化解危機。9局上道奇最後反攻，釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）連丟2次保送形成失分危機，但最終讓貝茲擊出飛球出局，幫助球隊先搶下國聯冠軍賽首勝。史庫柏此役用81球投了5局，其中53球為好球，被敲5支安打，包括圖朗的陽春砲，送出7次三振、2次保送，失掉2分自責分。第6局由維西亞（Alex Vesia）接替，他投出1局無失分，送出2次三振、1次保送，沒有被敲安。釀酒人先發火球投手米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）則用94球投了4.1局，被敲5支安打，送出5次三振、3次保送，失掉1分自責分。去年釀酒人在國聯冠軍賽慘遭道奇4連勝橫掃，今年再度碰頭率先搶下開門紅。