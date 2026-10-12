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接力撐盤 航運類股漲幅達8%

台股今（12）日開盤後持續走跌，中間一度跌幅逾500點，跌破4萬9000點關卡，但隨後跌幅收斂，截至10時20分，台股下跌273點，站回49040點，成交量4476億元。而在類股方面，運輸及金融類股接力撐盤，長榮（2603）、萬海（2615）、志信（2611）、陽明（2609）漲幅都達到8%以上。今日開盤，台股一路下探，中間一度跌幅逾500點，跌破4萬9000點關卡，隨後跌幅逐步收斂，但維持在平盤以下。截至10時20分，台股跌至49040點，下跌273點、0.55%，成交量4476億元。而在類股方面，與國際油價關聯高的油燃氣、塑橡膠類股跌幅深，受到美國國際貿易委員會（USITC）調查影響的電子零組件、其他電子類股，如台達電（2308）跌4.5%、廣達（2382）跌0.6%、鴻海（2317）跌2%。而運輸類股、金融、光學類股今日則起到撐盤效果。長榮漲9.8%、萬海漲9.4%、志信9.2%、陽明漲8%。光學類股中的大立光（3008）開低走高，一度跌至6355元，隨後反彈，最高來到7300元。金融類股部分，富邦金（2881）漲5.5%、國泰金（2882）漲3.1%、中信金（2891）漲3.2%。